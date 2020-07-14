«Перевищення влади»: ДБР займеться патрульними, задержавшими з наручниками пенсіонера

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади співробітниками патрульної поліції під час затримання чоловіка, який здійснював торгівлю на одній з вулиць Чернівців.

Про це повідомили в прес-службі Бюро.

Нагадаємо, що правоохоронці прибули за викликом на одну з вулиць міста, де з застосуванням наручників затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Також правоохоронці склали відносно громадянина адмінматеріали по фактах дрібного хуліганства, злісної непокори поліцейському і порушення правил карантину (ст. 173, ст. 185 і ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

«В результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало погано. Зараз встановлюється ступінь отриманих ушкоджень», — зазначили в бюро.

Повідомляється, що попередня правова кваліфікація дій правоохоронців — перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, в прес-службі патрульної поліції Чернівецькій області повідомили, що на пенсіонера, який незаконно торгував продуктами на тротуарі, поліцейським довелося надіти наручники з-за агресивного поведінки чоловіка.