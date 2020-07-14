Американський винищувач F-16 розбився під час приземлення на авіабазі

Винищувач Військово-повітряних сил США F-16 розбився під час приземлення в штаті Нью-Мексико. Пілотові довелося катапультуватися. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на 49-у ескадрилью американських ВПС.

Інцидент з F-16 стався на авіабазі Холломен приблизно в 18:00 за місцевим часом (03:00 за московським). Пілот отримав незначні травми, йому надали медичну допомогу. На місці події працюють аварійно-рятувальні служби.

У жовтні 2019 року американський F-16 розбився на південному заході Німеччини. Також один з американських винищувачів цієї моделі зазнав аварії в Бельгії у вересні минулого року.

F-16 Fighting Falcon — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління. Машини стоять на озброєнні майже 30 країн світу.