Серед симптомів, що проявляються як сигнали небезпечного процесу руйнування печінки, лікарі виділяють диспептичний синдром, астеновегетативний синдром, несприятливі неврологічні зміни.

Ознаки, властиві розладу травлення. За словами фахівців, про проблемний стан печінки може сигналити комплекс шлунково-кишкових симптомів – нетравлення, запори, втрата апетиту, здуття живота, часта відрижка, гіркота в роті. Ці симптоми часом доповнюються дискомфортним відчуттям з лівого боку.

Зміна стану шкіри. Вона набуває жовтуватий відтінок, часто виглядає блідою. Додатковий симптом – свербіж, що нагадує алергію.

Простудний стан. Можливі слабкість, занепад сил, деяке підвищення температури.

Капризи і дратівливість. Стан нервової системи відображає здоров’я печінки-поступове руйнування органу супроводжується негативними неврологічними явищами: стають більш частими головні болі, посилюються дратівливість, нетерплячість, примхливість людини.

Слабкість судин. Кровотечі з носа і кровоточивість ясен, незрозумілі синці – це теж можливі симптоми, які сигналять про руйнування печінки.

Помітивши наведені вище ознаки, потрібно звернутися до лікаря. Захворювання печінки, діагностуються на ранніх стадіях, лікуються більш ефективно, повідомляє «Рамблер».