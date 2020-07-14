Хто буде відповідати за ці ігри?

Про Хабаровську.

Кажуть, там є організатори. Якийсь «адміністративний ресурс».

Звичайно. Він завжди є. Скрізь, де на вулиці виходять більше двох-трьох тисяч чоловік. Завжди задіяний серйозний ресурс. У нас, у Штатах, в Індонезії — де завгодно. Політичний, релігійний, який хочете — повинен бути. Інакше нічого не вийде.

Так було і в часи першої Болотної. Опозиція тоді продемонструвала Кремлю свій — дуже серйозний — адміністративний ресурс. І Кремль, якщо хто не пам’ятає, обтекал. До Поклонній. Коли такий же ресурс у столиці вже белоленточникам пред’явили опоненти.

Але який у вас ресурс ні їсти, ви не виведете на вулиці громадян, якщо у громадян немає бажання. Грошей не вистачить ніяких. Або — якщо вистачить — не вистачить часу роздати. А вже, тим більше, організувати громадян за такий короткий термін. Влітку!

Іншими словами, фактори повинні співпасти. З одного боку — ресурс організаторів. З іншого — бажання громадян. Одне без іншого не працює.

Наприклад, пенсійна реформа викликала величезне невдоволення. Воно було і є. Але не знайшлося організаторів. У комуністів чи то бажання не було, то можливостей, то того й іншого. Проявили дивовижну імпотенцію. І все — пшик на виході. Чи означає це, що народ реформу проковтнув і простив? Немає. Невдоволення реформою має відкладений ефект. До появи необхідного ресурсу.

Коли у вас в провінційному місті (навіть не мільйоннику) виходить стільки людей на вулицю хто володіє ситуацією? Це дуже серйозно. Це означає, що є капітальне невдоволення громадян — з одного боку. А з іншого — є прекрасні організатори.

За таке голови мають на самому верху летіти. Але таке навіть і не обговорюється. У нас давно громадянам циферки пропонують на хліб намазувати (у всіх сенсах), але дійшло до того, що вони там нагорі самі готові циферки лопати. За папірцями-то все нормально. А якщо стріми з ДВ забанити, то взагалі ж нічого не сталося.

І лепет знову: «Путіна особисто це невдоволення не стосується». Але люди включають стрім і чують, що кричать на площі. І це не в «жирної, розпещеної» Москві.

А хто потім буде відповідати за політику януковичів вже у нашій власній вертикалі? За ці ігри?

Як-то не хочеться все це переживати під кінець життя. Та й дітям такого не побажаєш.