Українцям пояснили, як відставка Смолія і криза вплинуть на нерухомість

В Україні ринок нерухомості поступово відновлюється після застою, викликаного коронакризисом.

Відзначається, що за оцінками учасників ринку, зросла зацікавленість українців в купівлі нерухомості, а будівництво відновилося на 80%. Однак по ряду об’єктів все ж зберігається невизначеність. Наприклад, не вистачає коштів, особливо якщо будували за рахунок інвесторів-покупців, або існують проблеми, пов’язані з дозвільними документами, пише Сьогодні

За словами, Олександра Изарова, керівника проекту RUSANIV RESIDENCE, затяжний карантин змусила забудовників шукати найбільш прийнятні шляхи стимулювання попиту у вигляді всіляких знижок та акцій. Таким чином, найбільший розмір знижок спостерігається в об’єктах на початкових стадіях будівництва, а найменший – в об’єктах на стадії введення в експлуатацію. «При стовідсотковій оплаті, в залежності від площі квартири, покупець може отримати знижку до 5% – на завершальній стадії будівництва, до 10% — на етапі будівництва більш 6-9 місяців і до 15% – на початкових етапах будівельних робіт. Для стимулювання продажів практично всі забудовники пропонують покупцям найбільш вигідні знижки, що досягають 15% при повній оплаті вартості квартири».

При цьому виходячи з оцінки Изарова, близько половини квартир набувають на старті, ще близько чверті – протягом року після початку будівництва. «Протягом 3 місяців на первинному ринку коливання вартості не перевищують 0,5-1%, в залежності від стадії будівництва. Але при стабільних цінах на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи, а також в умовах планомірно зростаючого попиту в найближчі 3-4 місяці багато компанії можуть знизити розмір наданих знижок або ж відмовляться від практики безпроцентної розстрочки, підвищивши при цьому ціни на 3-5%».

Зазначається, що на даний момент ціни на первинне житло залишаються стабільними з незначними точковими коливаннями, пов’язаними з переходом того чи іншого РК на новий етап будівництва.

Тим часом, Анжеліка Саакян, директор з маркетингу багатофункціонального РК POLARIS Home&Plaza розповіла, що на стабільність цін, безсумнівно, вплинуло зниження купівельної активності – на 15% в об’єктах нових форматів і до 70% в об’єктах економ-класу. Собівартість будівництва в зв’язку з падінням попиту на будматеріали та будівельно-монтажні роботи, яка досягла 50-70%, залишилася на рівні лютого-початку березня, або ж знизилася на 5-10% залежно від складності будівництва, якості використовуваних будматеріалів. «І третьою причиною цінового штилю варто вважати стабільність курсу національної валюти».

Додатково до цього, учасники ринку вважають, що до осені зростання цін на первинне житло не буде, проте багато що залежить від збереження незалежності Нацбанкаи поведінки інвесторів і міжнародних донорів. Забудовники кажуть, що зацікавлені в стабільності і збереження курсу гривні.

Дарина Бедя, керівник з розвитку проектів компанії Citex Development заявила, що більше всього забудовники зацікавлені в тому, щоб на ринку зберігалася стабільна ситуація, так як стабільність впливає на активність покупців. «За моїми прогнозами, первинний ринок житла буде залишатися стабільним в найближчі 2-3 місяці. Думаю, що в найближчі дні курс гривні стабілізується і буде перебувати в «коридорі» 26,5-27 грн/дол.».

Підкреслюється, що при зростанні інфляції учасники ринку мають намір підвищувати ціни, хоча і побоюються відтоку покупців. «Інфляція змусить багатьох забудовників переглянути свої ціни. Поріг ж стабільних цін на будматеріали – це 29 грн/дол. Якщо курс гривні знизиться нижче, то і виробники, всупереч невисокого попиту, будуть змушені переглянути ціни. Тобто в гривневому еквіваленті ціни для покупців можуть зрости на відсоток інфляції плюс відсоток підвищення собівартості. Також можливо, як це практикувалося на початку 2019 року, зростання гривневих цін буде з «запасом»— ще як мінімум 5-10%. Таке підвищення може торкнутися навіть тих, хто зберігає заощадження в іноземній валюті».

При цьому на цінах на вторинному ринку може позначитися і законопроект про ріелторську діяльність.

За словами Саакян, поки ніхто не береться говорити, наскільки зросте вартість квартир на вторинному ринку, адже не зовсім зрозуміло, як буде функціонувати ринок ріелторських послуг. «Але найголовніше питання: це скандали, чутки, пов’язані з цим законопроектом. Якщо говорити глобально, то будь-яка нестабільність в якомусь сегменті ринку нерухомості може побічно відгукнутися і в інших сегментах».

У свою чергу, Олександр Хмелевський, незалежний експерт, кандидат економічних наук, пояснив, що відставка глави Нацбанку Якова Смолія і девальвація гривні, якщо вона відбудеться, призведуть до зростання вартості нерухомості саме в гривневому еквіваленті. В той час, як зростання цін у валюті чекати не варто.

«Доходи населення значно скоротилися, тому попит на нерухомість буде залишатися низьким. Що стосується запровадження обов’язковості послуг ріелтора при укладанні угод – це призведе до додаткових витрат для покупців або орендарів. Зараз багато операцій як на покупку, так і на оренду укладаються без участі ріелторів. Люди самі знаходять нерухомість і укладають угоди. За послуги ріелторів доведеться платити. Також введення реєстру угод дозволить владі стягувати податки за операціями з нерухомістю. Тому не виключено, що продавці нерухомості і ті, хто здає в оренду, спробують перекласти суму податків на покупців або орендарів. Це може у перспективі призвести до зростання цін на нерухомість і вартості оренди. Але низький попит буде стримувати зростання цін», – роз’яснив він.