Китайський учений повідомив про мутації COVID-19: заразність зросла на 30%

Вчений, декан медичної школи Університету Гонконгу Габріель Леунг заявив про те, що заразність коронавіруса підвищилася на 30% через мутації ДНК.

Видання South China Morning Post зазначає, що Габріель Леунг консультував уряд щодо ситуації з COVID-19. Згідно з прогнозами гонконгського вченого, кожен заражений коронавірусом людина може передати інфекцію чотирьом іншим людям.

У найбільш поширеному штамі коронавіруса відбулася мутація, в результаті чого заразність вірусу зросла майже на третину, зазначив Габріель Леунг. Кількість людей, яких може заразити один інфікований, збільшилася з двох з половиною — трьох в березні до чотирьох в даний час.

В Україні за станом на 13 липня 2020 року лабораторно підтверджено 54 133 випадку COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 612 українців, зафіксовано за добу 15 летальних випадків. Одужали 385 осіб.