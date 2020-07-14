Нацбанк має намір скасувати «кредитні канікули» для українців

Нацбанк виступає за перегляд «кредитних канікул» для жителів України через накопичення дисбалансу в банківській системі внаслідок тривалого карантину.

Про це «Інтерфаксу-Україна» заявила в. о. голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що навесні підтримував ідею «кредитних канікул», а тепер вважає, що з переходом до адаптивного карантину питання слід переглянути.

Рожкова також висловила думку, що не всі боржники, які скористалися «кредитними канікулами», зазнавали фінансових труднощів із-за економічної кризи через пандемії коронавіруса COVID-19.

За її словами, банки України продовжують виконувати оплату за депозитами, що призводить до вимивання ліквідних коштів з фінансових установ із-за адміністративного регулювання.

Нагадаємо, раніше Катерина Рожкова припустила, що в останньому кварталі року банки почнуть активну видачу іпотечних кредитів. Вона зазначила, що з-за коронакризиса банки знизять ставку, пом’якшать умови і продовжать період дії кредиту на нерухомість.