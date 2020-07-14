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Початок опалювального сезону під загрозою зриву, – Нафтогаз

14.07.2020

В Україні 109 підприємств-тепловики заборгували «Нафтогазу» і поставили під загрозу початок опалювального сезону.

Про це в понеділок 13 липня повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Відзначається, що боржники не виконали вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в рамках ПСО.

«Неналежні розрахунки за газ з боку підприємств створюють загрозу для постачання тепла споживачам в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим. Інформація містить, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства і мінімальну суму, сплата якої виробником тепла дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО», — йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» також надали перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості.

Перелік включає 109 боржників при загальній кількості тепловиробників в Україні (на момент завершення минулого опалювального сезону) в 1316 підприємств.

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