У Росії здивувалися б статистикою COVID-19, якщо б робили стільки тестів, як у США, – Трамп

Президент Дональд Трамп виступив із заявою, в якій пояснив світове лідерство США за кількістю заражених коронавірусом.

На думку господаря Білого дому це легко пояснюється тим, що в Штатах роблять більше всіх у світі тестів на Сovid-19.

“Якщо б, скажімо, в Китаї, Росії, Індії, інших великих країнах, тестували на коронавірус так само, як це робимо ми, то вони б отримали вкрай дивовижні статистичні дані”, – сказав він у ході “круглого столу” в Білому домі, як передає Інтерфакс.

Трамп пояснив, що в США “найкраща і найбільш інтенсивна система тестування” на коронавірус. За його словами, саме це пояснює високу кількість заражень, про яких щодня повідомляється в країні.

У той же час, за словами президента, зараз у США смертність від коронавіруса – одна з найнижчих у світі. Так само Дональд Трамп нагадав про успішній роботі над вакциною і ефективною терапією.