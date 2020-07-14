У Воронежі колишній студент-хімік розчленував професора і розчинив у кислоті

У Воронежі розкрили страшні обставини вбивства професора хімічного факультету Воронезького держуніверситету, який пропав 5 березня 2020 року.

Як повідомляють «Вести Воронеж», тіло викладача усі чотири місяці лежало на балконі багатоповерхівки на Лівому березі. Останки були заховані в контейнерах і залито соляною кислотою.

За підозрою у вбивстві було затримано 33-річний Дмитро Б., який був аспірантом у професора і підтримував з ним дружні стосунки, а також його спільник.

Слідчі встановили, що колишній студент спланував вбивство разом з Олександром Х., щоб заволодіти заощадженнями професора в розмірі 2 млн рублів.

Злочинці будуть перебувати в СІЗО до 11 серпня, після чого їх долю вирішить суд. Олександр Х. повністю визнав провину і пояснив свій вчинок фінансовими труднощами.