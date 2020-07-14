Лілія Ребрик засвітила стрункі ноги на зйомках серіалу

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик не припиняє дивувати своїх прихильників все кадрами зі зйомок комедійного серіалу “Великі Вуйки 2”. На новому кадрі зірка розсекретила ще одне вбрання, у якому може постати у стрічці. Сукня виявилась досить пікантною.

Нове фото Лілії Ребрик

Світлина з’явилась на інстаграм-сторінці Лілії Ребрик та одразу ж привернула увагу її прихильників. Перед камерою акторка позувала у синій мінісукні з прозорими вставками, тому всі могли помилуватись оголеними і стрункими ніжками української красуні. А вже у дописі Лілія Ребрик поділилась деталями зйомок.

За словами актриси, вікенд був найбільш насиченими для неї. Всього за один день Лілія Ребрик мала відзняти 15 сцен серіалу “Великі вуйки 2”.

“Ці три дні я цілком і повністю віддалася роботі! Але сьогодні може здатися, що я, як кажуть, залягла на дно, відпочиваю і просто не маю сил, втім, все з точністю до навпаки. Цієї суботи не релаксую, а працюю ще більш натхненно і наполегливо. Тільки за сьогодні маю зйомки 15 сцен! І всі – з текстами, які мають просто відлітати як від зубка!” – прокоментувала Лілія Ребрик.

Однак навіть такий насичений гарфік не змусив зірку забути про своє здорове харчування. Лілія Ребрик зізналась, що завжди має із собою чорний шоколад, воду з лимоном і бутерброд з хлібців, авокадо, творогу та зелені. Тому й не дивно, що актриса завжди має неперевершений вигляд.

Водночас Юрій Горбунов також не втримався від публікації фото зі зйомок “Великих Вуйок 2”. Артист позував на фоні вечірнього пейзажу з табличкою про небезпечну зону, де водяться змії.

В яких тільки умовах не доводиться працювати,

– з гумором написав він.



Що відомо про серіал “Великі Вуйки 2”

“Великі Вуйки 2” стануть продовженням комедійного серіалу, що вийшов на екран у 2019 році. Головні герої Іван Петрук, Бодя, Штефко та Василь Микитюк повернуться до рідного села переможцями, адже у війні з бюрократами вони таки добились свого. Дорогу в селі побудували, а разом з нею і великий готель. Тепер Великі Вуйки можуть стати привабливими для туристів і принести доходи місцевим жителям. Однак на цьому тільки починаються нові пригоди головних героїв.

Та не тільки сюжет комедійного серіалу привернув увагу вітчизняних кіноманів. Акторський склад не менше вразив любителів кіно, адже у “Великих Вуйках 2” зіграли:

Юрій Горбунов – Іван Петрук

Володимир Горянський – Василь Микитюк

Назар Задніпровський – Штефко

Лілія Ребрик – Ірина

Володимир Ніколаєнко – Бодя

Наталія Корецька – Марічка

Надія Мейхер – Галина

Арам Арзуманян – Вазген

Інна Приходько – Олена

Іван Шаран – Дзюньо

Тіна Кароль

Прем’єра серіалу “Великі Вуйки 2” запланована на осінь 2020 року.