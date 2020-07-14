Микола і Ярослав Банчук: сімейний клан чернівецьких прокурорів. ЧАСТИНА 1

Найпопулярнішою ширмою для негідників і корупціонерів всіх мастей в Україні залишається напускною патріотизм. Нерідко за цим маскарадом ховається не лише хабарі, злодійство і рейдерські захоплення, але і пряме співробітництво з тим самим агресором, з яким вони закликають боротися. Про це розповість вам історія, в якій фігурують Микола і Ярослав Миколи Банчука і їх численна рідня, розкинув павутину корупції від Чернівців до Києва і Запоріжжя. У минулому відома як «прокурорська сімейка», сьогодні Банчуки контролюють «Аграрний фонд», сидять в радниках глави СБУ і покривають контрабанду на кордоні з Румунією.

В українській політиці, у владі і в бізнесі активно діють кілька кланів «земляків» і «однокласників» з Чернівецької області, найвідомішими з яких є клан Яценюка-Бурбаков. Поширена серед них і «сімейний підряд», і тут в якості прикладу можна навести сім’ї Матіосів і Банчуков. Як повідомляли ЗМІ, у «чернівецьких» є традиція: як тільки хтось з них домагається успіху, він тягне за собою брата, сина, племінника, кума чи друга дитинства. Такі клани та «сім’ї» є в кожному селі, в містах їх уже десятки, і рівень впливу у них різний – одні задоволені вже тим, що контролюють місцеву олійницю, а інші беруть участь у великій політиці і ділять бюджетні мільярди. Якщо б «чернівецькі» не звикли конкурувати між собою і зуміли об’єднатися, то вони перевершили і «донецьких», і «дніпропетровських»!

Ярослав Банчук Арсенович: ряджений «козак» і рейдер

Сімейний клан Банчуков представлений аж чотирма «патріотами і державниками» (як вони себе називають), що доводяться один одному найближчими родичами. Старший з них – це Ярослав Арсенович Банчук, народився 25 травня 1958 року в селі Михалкове Сокирянського району Чернівецької області, і припадає Миколі Банчуку двоюрідним братом. Це вельми колоритна особистість! Його шлях в прокуратуру був витіюватий: після закінчення середньої школи, Ярослав Банчук рік відпрацював у восьмирічній школі сусіднього села… вчителем фізкультури і праці. Звичайно, «Ярік» був спортсменом, як і його брат «Микола», вони брали участь в обласних змаганнях, але все ж ніякого спеціального та педагогічної освіти він не мав, та й повноліття теж ще не досяг — а адже ці уроки мають ризик фізичних травм і вимагають відповідальності викладача. Так що вчителем він був прибудований незаконно! А це красномовно говорить про те, що у сім’ї Банчуков вже тоді було велике вплив у районі.

У 1978-му, після служби в армії, Ярослав Банчук вирішив стати замполітом і вступив у Київське вище військово-морське політичне училище (нині давно закрито, приміщення віддано Києво-Могилянської академії). Але в 1981-му, з якоїсь причини недовчившись всього один курс, він вирушив у Мурманськ, на базу Північного флоту, де прослужив до 1987 року. Одночасно він з 1981 по 1985 рік навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Шевченка (очевидно, заочно). У 1987-му Ярослав Банчук повернувся на батьківщину і став адвокатом, але вже через два роки вирішив стати прокурором. Спочатку він до 1997 року працював слідчим у Хотинської районної прокуратури, потім до 1999-го старшим слідчим обласної прокуратури Чернівецької, в 1999-2000 старшим помічником прокурора області, потім близько року прокурором Кельменецького району, а в 2001-му вирушив у Київ, в Генпрокуратуру, де очолив одне з управлінь. Однак коли в 2002-му році генпрокурора Потебенька змінив Святослав Піскун, Ярослав Банчук не зійшовся з ним характерами і було відправлено у Чернігів, заступником прокурора області.

Але в 2003-му сам Піскун був звільнений (не без допомоги одного з Банчуков), і Генпрокуратуру очолив Геннадій Васильєв. Ярослав Банчук був прийнятий їм назад, на посаді заступника начальника Головного управління ГПУ. З представником «донецьких» і батьком прокурорської мафії Васильєвим у нього склалися дуже тісні стосунки – хоча в теж час його брат Микола Банчук, перебуваючи тоді на посаді прокурора Херсонської області, демонстративно посварився з Васильєвим (про це нижче).

Коли після першого Майдану Піскун відновився в Генпрокуратурі, то Ярослав Банчук був змушений піти на пенсію за вислугою років». Дорога в прокуратуру для нього була закрита на цілих п’ять років, протягом яких він легально заробляв адвокатською діяльністю, «нишком» брав участь у дерибанах землі і нерухомості, і розважав себе тим, що подався в ряджені «запорізькі козаки». Він став генеральним суддею» у громадської організації «Козацтво Запорозьке», — де йому вручили потішні погони генерала і надарували безліч «орденів», що прикрашають його мундир. Все це церковні нагороди, відзнаки «козацтва», кілька нагрудних знаків працівника прокуратури, а серед них є медальки від російських і придністровських козаків (он та з Георгіївською стрічкою). До речі, за інформацією джерел SKELET-info, у Ярослава Банчука чимало друзів не лише серед таких же ряджених російських «козаків», але і серед реальних російських силовиків, а тому числі в ФСБ – ці знайомства і зв’язку він завів ще коли служив в Мурманську.



У березні 2010-го, як тільки влада в Україні перейшла до донецьким друзям Ярослава Банчука, він повернувся на роботу в прокуратуру: спочатку скромним заступником міжрайонного прокурора Фастова, а з жовтня того ж року — старшим помічником військового прокурора Центрального регіону. Правда, свято цей тривав недовго, і після другого Майдану він знову був вигнаний з прокуратури. Але не дарма Ярослав Банчук багато років грався в «запорозького козака»! Між справою він завів собі в Запоріжжі великі знайомства в прокуратурі, в держструктурах і бізнесі. І Банчук знайшов собі місце директора з економічної безпеки ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», що входить в структуру «Запоріжжяобленерго». Останнім тоді контролювалося братами Суркісами, і можливо, що Банчук був влаштований туди не без їх допомоги.

Заразом, в 2018 році Ярослав Банучук спробував влаштувати рейдерське захоплення… незалежної профспілки працівників прокуратури Запорізької області. Звичайно, не сам, а за домовленістю з тодішнім заступником обласного прокурора Павлом Віндою (виходець з Донецької прокуратури, працював під Васильєвим і Пшонкою). Їхній план полягав у наступному: Вінда і його підлеглі Сивтунов і Крамарчук здійснювали жорсткий тиск на керівництво профспілки з вимогою вжити до його лав Ярослава Банчука – що було незаконно, оскільки той ніколи не працював у прокуратурі Запорізької області. А потім Банчука повинні були обрати головою профспілки, і він отримав би у свої руки і касу (близько 3 мільйонів гривень), і приміщення профспілки.





Ярослав Банчук навіть балотувався в Запоріжжі на парламентських виборах 2019 року (по 82-му округу), під прапорами маргінальної партії «Патріот», але набрав там всього 0,42%. Схоже, що за нього проголосували тільки місцеві ряджені «козаки»!

Банчук Микола Васильович: обростаючи зв’язками

Головний і самий скандальний «герой» нашого оповідання, Банчук Микола Васильович, народився 22 вересня 1959 року, в тому ж селі Михалкове Сокирянського району Чернівецької області. Як розповідали його земляки, в юності він разом з двоюрідним братом Ярославом «тримали село», але тоді це не заходило далі підліткової боротьби за лідерство. Потім братів висмикнула з села і розлучила служба в армії, після якої Микола Банчук ще майже два роки околачивал десь груші. За інформацією джерел SKELET-info, він займався цим буквально, а саме: сімейство Банчуков контролювало місцевий садівничий радгосп (на чому і піднялися батьки майбутніх прокурорів), і вже тоді «нудило» різні схеми. Наприклад, відправляло частина врожаю (відібрані найкращі фрукти) на продаж в інші регіони країни під виглядом «домашніх». Фруктові схеми у той час приносили непоганий куш: наприклад, на них піднялися майбутні олігархи Олександр Фельдман і Борис Колесніков, які займалися реалізацією на ринках. А Банчуки, підкреслимо, продавали їх оптом!

Тому тільки в 1981-му Микола Банчук, разом з братом, вступив на юридичний факультет КДУ. Ярослав навчався там заочно, а от щодо Миколи поки невідомо – він взагалі старанно приховує подробиці біографії своєї молодості. Але зате з гордістю підкреслює, що після отримання диплома він 4 роки працював в якійсь «юридичної групи» (насправді в Сокирянської районної прокуратора), де займався захистом садівничих радгоспів Буковини». А тепер давайте переварим цю пафосну фразу з урахуванням отриманої інформації. Виходить, що Микола Банчук подався в прокурори для того, щоб прикривати сімейний «яблучний бізнес»!

У 1988-му, з легалізацією приватних кооперативів, така «дах» для торгівлі фруктами стала вже як би і не потрібна, але зате з’явилося безліч інших схем, автори яких зверталися за допомогою до Банчукам. Тому в період 1988-1996 р. р. Микола Банчук працював у прокуратурах сусідніх районів, потім у міській та обласній прокуратурі Чернівців старшим слідчим з особливо важливих справ економічного характеру. А це було справжнє золоте дно! Микола Банчук, разом зі своїм братом Ярославом, закривали справи друзів своєї сім’ї або з яким їм «заносили», і успішно доводили до суду справи конкурентів і тих, з ким не вдавалося домовитися про ціну. В цей період вони завів собі безліч корисних знайомств серед чернівецьких кланів і «сімей», в числі яких був і Михайло Папієв. Не перетинатися вони не могли: Папієв був з тих пройдисвітів, хто відкривав при держпідприємствах свої кооперативи, висмоктував з заводів весь прибуток, розоряв їх і готував до приватизації. Так що у Миколи Банчука напевно на столі лежало його справа, і можливо не одне! Але він завбачливо закрив «за відсутністю складу злочину», і не прогадав: у 1997-му Папієва призначили головою Чернівецької ОДА – а Микола Банчук тоді ж очолив міську прокуратуру Чернівців, випередивши свого брата Ярослава, який працював старшим слідчим ще два роки.

А знаєте, кого тоді відразу взяв до себе помічники новий прокурор Чернівців? 28-річного Анатолія Матіоса, який тоді теж, після багаторічного заняття незрозуміло чим (період його біографії з 1990 по 1997 прихований), здобув у Чернівецькому університеті диплом юриста. З тих пір Микола Банчук і Анатолій Матіос надовго стали не розлий вода!

Папієв керував областю три роки, і за цей час кар’єра Миколи Банчука стрімко злетіла вгору. Влітку 1999-го (знову ж таки, раніше брата) він поїхав у столицю, на посаду помічника прокурора Києва. Правда, довго він там не затримався, і вже через півроку був переведений в Херсон – але зате на посаду прокурора області, на якій він протримався до 2005 року! З собою він взяв Матіоса, який зробив там кар’єру від прокурора до начальника Відділу нагляду за виконанням законів спецпідрозділами. Це допомогло потім Матіосу відправитися в самостійне плавання, отримавши незабаром погони генерал-майора СБУ.

У цей період Банчуки як би розділилися: з тих пір і до цього дня кожен із них мовчав на публіці, що має двоюрідного брата-прокурора, хоча при цьому вони підтримували найтісніші сімейно-ділові зв’язки, навіть працюючи в різних куточках країни. Це дозволяло їм приховувати видимі мотиви деяких спільних «спецоперації», які вони влаштовували у допомогу один одному. Наприклад, при керівництві Генпрокуратурою Піскуном, Микола Банчук писав доноси на свого безпосереднього начальника. Кому? Президенту Кучмі! У ЗМІ не раз наводилася цитата з одного такого рапорту, в якому Бачук виклав бесіду з бізнесменом Юрієм Трындюком, одружений на сестрі Піскуна:

«Продовжуючи розповідь про себе і С. Піскуні, Ю. Р. Триндюк повідомив, що вони мають серйозну підтримку з боку народних депутатів України різних фракцій, потужне фінансове підґрунтя, що дає їм можливість взяти активну участь у виборах президента України. Після цих слів, яким тоді не надав особливого значення, я запитав у Пд. Р. Триндюка, яким чином вони мають намір зробити політичний імідж С. Піскуну. На це питання він відповів, що у них в запасі є серйозний козир — кримінальна справа по вбивству журналіста Р. Гонгадзе. Я поцікавився, що він має на увазі. Триндюк пояснив, що в потрібний момент будуть названі виконавці, і, на їх думку, замовники вбивства прізвища співробітників міліції на чолі з Ю. Ф. Кравченко та прізвище президента України, тобто Вас. 28 жовтня 2003 року».

От не треба розмовляти з прокурорами по душам! Ці доноси відразу лягли в папку «аргументів», які стали причиною звільнення Піскуна. Навіщо Микола Банчук стукав на Святослава Піскуна? Та тому що він, наче Ленін, мстився за свого звільненого брата Ярослава Банчука! Правда, стосунки з новим генпрокурором у нього спочатку теж не склалися, так що Микола Банчук сам трохи не подався в «народну опозицію».

Це сталося в ході скандалу, громыхнувшего в січні 2004, коли на колегії в Генпрокуратурі Геннадій Васильєв «наїхав» на Миколи Банчука, звинувативши того в халатності та корупції. Зокрема, Васильєв назвав офіційні дані, що в Херсонській області було незаконно і безпідставно притягнуті до кримінальної відповідальності 16 осіб – на що Банчук відповів, що, нібито, про це не знав. Тоді Васильєв сказав, що Банчук «валяє дурня» і не ходить на роботу. У відповідь Микола Банчук, під яким валилося крісло, пішов ва-банк і голосно заявив, що «не терпітиме образ гідності» і подає у відставку. Правда, це залишилося лише словами, оскільки ніхто ні в яку відставку не подав – Банчук і тут валяв дурня і лицемірив! Конфлікт вирішився на рівні «даху»: за братів Банчуков заступився Папієв, який тоді був міністром у уряді Януковича, а також головою чернівецьких «есдеків» та близьким соратником Віктора Медведчука очолив тоді Адміністрацію президента. Так що Васильєв не тільки не звільнив Миколи Банчука, але і повернув у Генпрокуратуру його брата Ярослава, з яким швидко здружився.

Незграбна спроба Миколи Банчука зобразити себе гонимий опозиціонером не принесла йому дивідендів: у 2005-му він, як і його брат, був звільнений з прокуратури. Але якщо Ярослав Банчук провів наступні п’ять років на пенсії і в бізнесі, то Микола прилаштувався в… Міністерстві охорони здоров’я, головою Управління кадрової політики і науки. Ця посада теж приносила чимало вигоди, адже за призначення на посади головних лікарів і керівників облздравотделов йому добре «заносили»!

З приходом до влади «донецьких», обидва брата тріумфально повернулися на роботу в прокуратуру. Микола Банчук з листопада 2010 по лютий 2014-го працював у Генпрокуратурі заступником начальника Головного управління представництва в суді – ставши одним з наближених одіозного Віктора Пшонки. Саме за це його потім і люструвати! Але ось чим конкретно займався в ті роки прокурорського свавілля Микола Банчук, поки що залишається нез’ясованим: публікації в ЗМІ за той період він добре підчистив, в своїй біографії написав, що «допомагав людям». Цікаво, яким і за скільки? До речі, варто згадати, що в той же період (2010-2014) Михайло Папієв знову очолював Чернівецьку ОДА. Вся стара корупційна братія повернулася до влади!

Сергій Варіс, для SKELET-info

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

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Микола і Ярослав Банчук: сімейний клан чернівецьких прокурорів. ЧАСТИНА 1 оновлено: 14 липня, 2020 автором: creatorFacebook0Twitter0