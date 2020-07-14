У Києві продовжує працювати цілодобово ресторан «Велюр» народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка. Про це у соцмережі Facebook написала Олександра Устінова.

Відомо, що за рішенням уряду країни заклади такого типу можуть працювати тільки до 23:00. Однак, ресторан нардепа готовий приймати відвідувачів до самого ранку.

«Мало того, тепер кандидат в мери не тільки не робить це за зачиненими дверима, але і рекламу в Instagram свого елітного ресторану дає. Це вже знущання над усіма порядними бізнесменами, які виживають, як можуть. Плювали вони нам всім в обличчя

Це той приклад, коли всі рівні, але є свої — рівніше. І поки весь бізнес банкрутує, якщо ти депутат — не те, що не ховаєшся, а рекламу даєш, а якщо ти син міністра в клубі, то клуб не те, що не оштрафують, але й охороняти поліцію пришлють», — обурюється Олександра Устінова.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що «Слуга народу» Тищенко хоче заробити на медичних масках 750 тисяч.

В тему: ЗМІ розповіли про таємну зустріч Тищенко зі «смотрящим» Києва Комарницьким

Київ. Договір з тінню — 2

Кримінал йде на вибори: Київ віддадуть ОЗУ? Товмасян і Тищенко

SKELET-info

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Ресторан нардепа Тищенко відкрито ігнорує карантинні обмеження оновлено: 14 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0