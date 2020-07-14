Дефіцит бюджету США оновив рекорд

У річному вимірі дефіцит бюджету Сполучених Штатів зріс у сто разів і продовжує збільшуватися.

За підсумками червня дефіцит держбюджету США зріс до рекордних $864 млрд, повідомив Мінфін країни.

При цьому рік тому дефіцит становив усього $8,477 млрд.

Величезний дефіцит обумовлений виділенням коштів на допомогу малому бізнесу і втратили роботу через пандемію коронавіруса.

Згідно з опублікованими даними, доходи бюджету минулого місяця впали на 27,9% – до $240,829 млрд з $333,952 млрд роком раніше.

При цьому витрати підскочили до $1,105 млрд проти $572,614 млрд в травні цього року і $342,43 млрд у червні 2019 року.

У результаті за дев’ять місяців 2020 фінансового року, який почався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США збільшилася в 3,7 рази – до $2 трлн 744,3 млрд порівняно з $747,1 млрд за такий же період роком раніше.

Витрати з початку поточного фінроку злетіли на 49,1% і перевищили $5,004 трлн.

Обсяг надходжень у бюджет скоротився на 13,4% – до $2,26 трлн. В тому числі це обумовлено перенесенням на 15 липня крайнього терміну сплати податків за 2019 рік.

У США очікують, що за підсумками року дефіцит злетить до $3,7 трлн, тобто до рівня 40-х років. Це складе 17,9% ВВП – максимум з часів Другої світової війни. Для порівняння, у період фінансової кризи у 2009 році негативне сальдо склало $1,413 трлн, або 9,8% ВВП.

Негативно сальдо бюджету США сягала пікових 27% ВВП в 1943 році, а потім воно залишалося вище 20% ВВП у 1943-1945 роках.

Дефіцит бюджету США збільшувався четвертий рік поспіль – це найтриваліший період безперервного зростання показника з початку 1980-х років. Востаннє фіксувався профіцит бюджету в США в 2001 році.

Відзначимо, ВВП США в першому кварталі знизився на 5% порівняно з тим же періодом 2019 року.