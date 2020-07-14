У Приамур’ї робітники влаштували бунт через невиплату зарплати

В місті Вільний в Амурській області робітники одного з об’єктів Амурського газопереробного заводу влаштували бунт через невиплату зарплат. На місце події був викликаний ОМОН, який розігнав учасників протесту і затримав декількох з них.

13 липня в соцмережах з’явились відео, на яких десятки робочих закидають офіс “Ренесанс Хеві Индастрис” – підрядника будівництва підприємства камінням та ламають майно.

У коментарях під відео повідомляється, що затримки з виплатою зарплат почалися ще кілька тижнів тому. Як зазначає Baza, робітникам не платили зарплату три місяці.

У прес-службі заводу підтвердили, що 13 липня на території підрядної організації “стався інцидент, в результаті якого офісних приміщень компанії було завдано шкоди”. “Учасники затримані правоохоронними органами проводиться розслідування. Інцидент стався внаслідок фінансових претензій ряду співробітників до керівництва підрядної організації”, – заявили в прес-центрі Амурського газопереробного заводу.

Пізніше були опубліковані кілька записів затримання робітників.

Підрядник “Ренесанс Хеві Индастрис” бере участь у будівництві Амурського газопереробного заводу для “Газпрому” в місті Вільний.