Ймовірна нова глава Антимонопольного комітету Ольга Пищанская – рідна сестра подруги сім’ї Зеленських з Кривого Рогу – Бутусов

У вівторок Верховна Рада розгляне призначення на посаду глави Антимонопольного комітету Ольги Піщанської.

Ольга Пищанская на даний момент виконує обов’язки голови АМКУ, вона стане завтра за рішенням парламенту повноправним керівником. Її заступником планується призначить Геннадія Яворського, юриста. Як ми розуміємо, АМКУ — це потужний засіб для обмеження повноважень олігархів, але буде Зеленський використовувати АМКУ для боротьби з чимось або для «договорняків» з кимось?

Знаковою справою для Піщанської є справа тютюнової монополії компанії «Тэдис» і виробників сигарет, на яких АМКУ наклав штраф у 6,5 мільярдів гривень, в тому числі 3,4 мільярда – безпосередньо на сам «Тэдис». 23 червня почався суд по «Тэдису», а через два тижні голову АМКУ Ю. Терентьєва вже звільнили завдяки особистому втручанню президента Володимира Зеленського.

Зеленський розчистив дорогу для Піщанської. Вийшло, що втручання Зеленського і зміна керівництва АМКУ точно збіглося з рішеннями по «Тэдису».

Викликає подив, що будучи керівником АМКУ Пищанская не проконтролювала, щоб юристи забрали з рішення суду по «Тэдису». Адже щоб був стягнутий штраф, необхідний юридичний супровід. Сподіваюся, народні депутати отримають можливість задати питання Піщанської і вона розповість її ставлення до справи «Тэдиса», не буде воно закрито або згорнуто, як буде вестися робота в судах, що вона буде робити для ліквідації монополії та для недопущення продовження схеми після 2021-го року? Якщо за «Тэдису» буде дано відкат назад і не буде вжито заходів для стягнення штрафу – це справа може перетворитися в приклад політичної корупції.

Також варто відповісти на всі питання по особистим відносинам з родиною президента. Ольга Пищанская – рідна сестра подруги сім’ї Зеленських з Кривого Рогу Світлани Піщанської. Світлану Пищанскую в ЗМІ називали управляє нерухомістю Зеленських в Італії, Офіс президента офіційно це досі не спростував, сама Пищанская також не коментує. Настав час висловитися з даного питання.

Вважаю, що Пищанская повинна отримати голоси не за кумівства, і не з-за криворізького походження, а як людина, яка чітко розповість, що буде робити для ліквідації монополій в самих різних сферах.