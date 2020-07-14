Що буде після COVID-19: моральні революції — вісім перспектив

У що перетвориться наше суспільство, коли пандемія підійде до кінця?

Дим ще не розсіявся, і навряд чи це станеться найближчим часом, а люди вже почали замислюватися про те, у що перетвориться наше суспільство, коли пандемія підійде до кінця. Деяких хвилюють «фантастичні можливості», які нам відкриються. Хтось впевнений, що новий світ кине виклик нашим нинішнім моральним установкам. Третє турбує перспектива стати на слизький шлях до авторитаризму і соціального контролю.

Роздуми про все це не обійшли стороною і мене. Мені стало цікаво, чи здатні викликані COVID-19 збої і зміни у суспільному житті виробити моральну революцію. Іншими словами, змінять вони наші моральні установки і практики? Безсумнівно, вірус вразив цивілізацію до самої основи, і перед нами відкриваються нові потенційні можливості у сфері моралі. Але в яку сторону ми будемо рухатися, щоб знову знайти рівновагу?

Вийшло вже багато нотаток, які дозволяють побачити спектр думок з цього питання. Я ж хочу зробити крок назад і поміркувати над темою в більш систематичному ключі. По-перше, розглянемо феномен моральної революції. Як зрозуміти, що ми зазнали моральну революцію? По-друге, поглянемо на різні варіанти того, як COVID-19 і наша реакція на нього здатні змінити наші моральні переконання і поведінку. Я не роблю остаточних висновків, а пропоную вам найбільш всебічний погляд на проблему (із застереженням, що немає нічого всеосяжного). По-третє, я розповім, чому до перспектив моральних революцій, викликаних COVID-19, варто ставитися скептично.

1. А що таке моральна революція?

Вважаю, що важливо спершу чітко визначити поняття моральної революції. Буде легше, якщо ми почнемо з пояснення того, що є мораль.

Філософи моралі часто дотримуються нормативного погляду на цей термін. Мораль — це набір правил і теорій, які описують, що таке добре/погано і правильно/неправильно. Багато філософи з нігілізмом і скепсисом ставляться до існування моральної істини, але вистачає і таких мислителів, які в це вірять. Вони вважають, що моральні теорії і правила не змінюються з часом і не залежать від того, у що вірять люди. Таким людям ідея моральної революції здасться нісенітницею. Мораль — це не та річ, яка може змінитися або змінитися з часом: її нам потрібно «відкривати» за допомогою власного розуму.

Соціальні теоретики і психологи часто висувають більш наочне пояснення моралі. Для них мораль — це набір прийнятих суспільством правил і теорій, які використовуються, щоб визначити, що таке добре/погано і правильно/неправильно. Немає ніякої гарантії, що ці соціально схвалені теорії вірні. Вони можуть і, насправді, змінюються з плином часу. Приміром, раніше багато хто вважав морально прийнятним тримати рабів. Сьогодні від цього переконання категорично відмовляються. Що сталося? Революція в соціальній моралі. Те, що раніше люди вважали прийнятним, з часом стало неприпустимим. Що вважалося хорошим — стало поганим. Змінилися оціночні стандарти, які лежать в основі нашої суспільної свідомості.

Ці роздуми будуть мати більше сенсу, якщо ми приймемо наочне пояснення моралі. Моральні революції — це зміни в суспільній свідомості. Це не просто зміни в поведінці, тому що поведінка може бути продиктовано авторитарним контролем без змін у соціальній моралі. Наприклад, який-небудь диктатор може оголосити, що гомосексуальність морально неприйнятною. Він може піти далі і видати розпорядження про заборону гомосексуальних відносин і заснування суворих покарань за них. Це здатне змінити людську поведінку, але не обов’язково вплине на їхні моральні установки: можливо, вони не перестануть вважати гомосексуальність морально прийнятною. Справжня моральна революція відбувається лише у зв’язку із змінами в переконаннях людей.

Як же виникають ці зміни? З чого починаються моральні революції? Відповіді на питання також різняться. Кваме Ентоні Аппіа припустив, що моральні революції каталізуються зміна в уявленнях про природу честі. Все тому, що сприйняття честі відіграє ключову роль у нашій моральної психології: ми зацікавлені в тому, щоб робити роботу, яку вважаємо шляхетною. Я запропонував би більш абстрактний набір умов. Моральні революції спалахують тоді, коли суспільний лад переживає якесь потрясіння. Воно може бути внутрішнім (ендогенним) або зовнішніх (екзогенних), а може і поєднати обидві категорії.

Пандемія COVID-19 — це в значній мірі екзогенне потрясіння (хоча до неї виразно призвели практики, притаманні сучасному індустріально-аграрного суспільства). Воно підштовхує або навіть змушує нас приміряти нові стереотипи поведінки та стилі мислення. Ми повинні осмислити нову реальність, а для цього нам необхідно зануритися в басейн існуючих моральних ідей, теорій і концепцій. На поверхню спливуть ті ідеї і теорії, які допоможуть нам виправдати, зміцнити або взяти під контроль нову реальність. Це призведе до покращення нашого моральної свідомості і, якщо все пройде добре, до моральної революції.

Ми повинні дотримуватися обережності, використовуючи термін «революція» в даному контексті? Одну з найглибших і добре опрацьованих теорій моральної революції можна знайти в книзі Роберта Бейкера «Структура моральних революцій» (The Structure of Moral Revolutions). Взявши за основу теорію Томаса Куна про наукових революціях, Бейкер стверджує, що ми повинні розділяти три типи змін у соціальній моралі:

1. революції, які включають в себе навмисні зміни загальної моральної парадигми (наприклад, зрушення в абстрактній нормативної теорії, такі як перехід від традиційної християнської моралі до утилитаризму);

2. реформи, які включають в себе навмисні зміни в моральних переконаннях, не дотягують до статусу революції (наприклад, зміна нашого ставлення до морального статусу гомосексуальності без змін фундаментальної парадигми);

3. дрейф — ненавмисні зміни в соціальній моралі.

Моя спроба пояснити теорію Бейкера про три типи моральних змін

Теорія Бейкера цікава, але, по-моєму, ці розрізнення марні і невиправдано складні. В якості інтелектуального вправи було б цікаво класифікувати моральні зміни щодо їх спрямованості і серйозності, але насправді нас хвилюють лише три параметри: чи є зміни в моралі взагалі, чи були ці зміни викликані навмисно і торкнулися вони центральну моральну парадигму. У будь-якому випадку, нижче я не буду таким категоричним у використанні терміна «революція» і буду мати на увазі будь-які помітні зміни в суспільних моральних переконаннях.

Слід згадати, наскільки важлива роль окремих особистостей у встановленні моральної революції. Мішель Муді Адамс, яка писала переважно про ідею морального прогресу, стверджує, що деякі індивіди (моральні провидці) часто грають ключову роль в моральних революціях. Ці люди бачать нові моральні перспективи в світі, вони переосмислюють події та дії інших так, щоб представити все це в новому моральному світлі. Потім вони уточнюють і розширюють існуючі норми і теорії. Провидці зазвичай очолюють моральні революції, використовуючи мову як свій головний інструмент для пояснення моральних питань, які здаються нам скрутними.

Хороший приклад — Мартін Лютер Кінг. Він хоч і не був єдиним, хто говорив про несправедливість по відношенню до чорношкірому населенню Сполучених Штатів, але робив це особливим чином, використовуючи захоплюючі метафори і формуючи в нас бачення («мрію») моральної майбутнього. Схоже діяли феміністки, такі як Кетрін Маккіннон. Вони зіграли значну роль в переосмисленні небажаного флірту і уваги на робочому місці як сексуального харасменту. У цьому прикладі феміністкам вдалося «побачити» те, що упустили інші люди.

Зараз, коли ми вже переходимо до вірогідним моральним революцій, викликаним пандемією COVID-19, нас має цікавити одна річ — чи існують такі моральні провидці в даний час. Приведуть їх проникливість і лідерство нас до нових моральних парадигм? Я повернуся до цього питання трохи пізніше.

2. Як COVID-19 може революціонізувати мораль?

COVID-19 торкнувся майже всі наші щоденні звички та поведінка. Багато людей втратили роботу і перейшли на стадію виживання. Багатьом довелося працювати з дому і взаємодіяти з людьми онлайн. Працюючі батьки раптом усвідомили, наскільки виснажливо стежити за дітьми цілий день. Зміни відбуваються всюди. А розпалять вони вогонь моральної революції? У наступних своїх роздумах я коротко позначу вісім моральних революцій, виникнення яких прискорить пандемія. На даний момент ці ще в зародку революції помітні тільки на поведінковому рівні або існують лише у вигляді ймовірних теорій, поощряемых динамікою пандемії. Жодна з них не виглядає так, ніби може спричинити за собою зміни в моральному свідомості суспільства. Принаймні, зараз.

Гиперутилитаризм

Перша зароджується моральна революція — це зсув у бік гиперутилитарной соціальної етики (утилітаризм — це напрям в етиці, за яким критерієм моральності є користь — прим. Newочем). Нещодавно я зустрів цікавий коментар у Twitter (здається, автором була Діана Флейшманн, але я не впевнений). Він звучав приблизно так: «Точно так само, як в окопах не буває атеїстів не буває і нонконсеквенциалистов сортування хворих» (з точки зору консеквенциалистов, морально правим є така дія або бездіяльність, яка дає гарні результати або наслідки — прим. Newочем).

Це була відсилання до суворих рішень, які доводиться приймати лікарів і медпрацівників на піку пандемії. З ними найчастіше стикаються у лікарнях Італії та Нью-Йорка. Нестача медичних ресурсів призвів до того, що лікарям і медпрацівникам доводиться буквально обчислювати, якого пацієнта з утилітарної точки зору краще врятувати. Часто це зводиться до порятунку молодих людей за рахунок літніх, тобто лікарі приймають рішення в першу чергу від того, скільки потенційних років життя вони можуть зберегти.

Утилітаризм панує не тільки в сфері охорони здоров’я. Ще ширше ця проблема розкривається в сфері економіки. Ми вже оцінюємо працівників на основі того, важлива їх діяльність чи ні. Медики? Працівники продуктових магазинів? Робочі санітарної служби? Всі важливі. Професори? Косметологи? Бариста? На жаль, це не найважливіші професії. Коли ми знімемо ізоляційні обмеження і спробуємо повернути наше суспільство в початковий стан, нам теж доведеться проводити такі обчислення. Деяких людей вважатимуть більш необхідними для суспільства і випустять з карантину, а хтось може залишитися під замком назавжди (капітани круїзних лайнерів?).

Ви можете заперечити, що гиперутилитарное мислення нав’язується нам обстановкою, і ми відмовимося від нього при першій же можливості. Також ви можете заявити, що за загальним карантином варто ідея про те, що кожна людина недоторканним і гідний життя. Але чи не є такі аргументи банальним запереченням неминучого? Суспільство чітко робить вибір, коли доводиться визначати, яка життя важливіше. Ми завжди в якійсь мірі робили цей вибір. Більш того, він може виявитися неминучим. Але пандемія може розвинути утилітарні вибори абсолютно неймовірним чином. Немов хтось сказав, що король голий. Ми вже не зможемо робити вигляд, що не бачили речі, які знаходилися прямо перед нашими очима.

В кінцевому підсумку це може призвести до того, що суспільство вийде з кризи, увібравши в себе гиперутилитарное мислення, згідно з яким воно дозволить собі ранжувати життя і віддавати пріоритет деяким з них на основі певної метрики цінності. Я не впевнений, як це буде виглядати на практиці, але все може призвести до того, що ми приймемо крайню форму китайської системи соціального кредитування: кожному дається рейтинг, заснований на його цінності для суспільства або внесок у загальне благо, а потім на основі рейтингу його піддають соціальних пільг і тягот.

Кінець роботи

Багато чого з того, що здавалося нам соціально необхідним, стане цілком опціональним і довільним. Я написав цілу книгу, в якій критикую роль роботи в нашому житті. Тому я буду навіть радий, якщо криза покаже, наскільки марні деякі форми праці. Ми звикли надавати роботі велике моральне значення, вважаючи, що вона сприяє нашому добробуту. Багато зараз змушені взяти перерву, подумати і прийняти той факт, що їх професія не так необхідна. Можливо, не варто так сильно переживати з-за ролі роботи в нашому житті?

Для мене це очевидно. Зараз я, як і моя дружина, працюю з дому. Нам пощастило, що ми можемо собі таке дозволити. У нас є маленька дочка, за якою потрібно доглядати, тому ми не працюємо повний робочий день. Замість цього на роботу йде максимум півдня. Я знаю багатьох батьків, які змушені чинити так само (одиноким батькам, безумовно, складніше). У результаті я зрозумів, як мало з того, що я робив, дійсно важливо, і що більшість завдань можна виконати набагато швидше.

По ідеї, я завжди міг працювати півдня і ніхто б не помітив різниці (тільки не кажіть про це моєму шефові!). Але найбільше я вдячний за те, що я можу приділяти більше уваги доньці, коли вона проживає перші місяці свого життя. У країні з обмеженим декретною відпусткою я можу скуштувати те, що не міг би за інших обставин (хоча не буду лукавити, іноді це дуже втомлює).

З цієї причини групи, які давно виступають за скорочення робочого тижня (наприклад, Autonomy UK), в кризовий час отримали можливість для просування. Зміна робочих звичок і практик призведе до зміни морального усвідомлення роботи. Можливо, вона не повинна займати центральну роль в нашому житті? Перехід до пострабочему світу може бути прискорений і тим, що під час кризи машинний працю здається більш привабливим і навіть необхідним, ніж коли-небудь. Містити кухню або склад набагато ризикованіше з великим числом працівників, ніж з одним-двома людьми і командою роботів.

Тим не менше я вважаю, варто побоюватися справжньої моральної революції в питанні роботи. Поточні умови далеко не ідеальні, щоб проводити експерименти над можливістю переходу до моделі економіки, не заснованої на роботі. Життя під замком для людей нічим не краще походів на роботу: у нас немає можливості відвідувати друзів і рідних, їздити на пляж або за місто, брати участь в активному відпочинку. Вже зараз я чую невдоволення від однолітків.

Всі говорять, що чекають не дочекаються повернення в офіс. Я підозрюю, справа в тому, що час від часу нам потрібно відпочивати від сім’ї. І це було б можливо, якби ми змушені підкорятися наказам громадського здоров’я. Але якщо такої можливості немає, люди винесуть з цього випробування невірний урок. Їх відданість робочої етики не ослабне, а запалилося з новою силою.

Перегляд соціального контракту

Інша проблема, яку виявив кризу, полягає в недоліках і нерівність, властивим багатьом суспільствам. Саме по собі захворювання б’є по одній групі (літніх) сильніше, ніж по інших. Економічні потрясіння, які викликала пандемія, приносять одним людям і країнам більшу шкоду, ніж іншим.

Політичні філософи використовують термін «соціальний контракт» для позначення суспільної угоди про захист наших прав і розподіл товарів. В якійсь мірі умовний, але приємно думати, що в кожному суспільстві є яке-небудь подібність цієї угоди. Не важливо, де ви живете, COVID-19 перевіряє соціальний контракт на міцність. Держави ламають голову над тим, як розставити пріоритети між життям і добробутом, як відшкодувати економічні втрати. Деякі країни відреагували досить динамічно: значно збільшили потенціал охорони здоров’я, соціальні виплати тим, хто втратив роботу, і забезпечили підтримку малого бізнесу. Одне з найбільш примітних змін — це надання громадянам універсального базового доходу, принаймні на короткий період часу. У довгостроковій перспективі таке рішення може бути неефективним, але примітний той факт, що воно взагалі можливо.

Чи є це приводом революції? Амартія Сен написав оглядову статтю, в якій передбачає, що після завершення кризи у нас буде можливість побудувати більш коммунитарное і рівне суспільство. Ми бачимо, на що здатні держави, коли їх спини притиснуті до стіни. Можливо, деякі з змін збережуться назовсім? Сен дивно оптимістичний з цього приводу, хоч і визнає, що після закінчення кризи внесені зміни зазвичай нетривалі.

Однак не все так позитивно і революційно налаштовані. Джон Отерс написав цікаву статтю для Bloomberg, в якій стверджує, що пандемія тестує наші моральні рамки, але що в кінцевому підсумку ми віддамо голос на користь принципу «максимін» Джона Ролза. Суть його полягає в тому, щоб підвищити рівень життя найбільш вразливих верств населення. Ця ідея не революційна, тому що погляди Ролза вже одного разу займали домінуючу позицію. Не буду стверджувати, але я допускаю виникнення сильної опозиції такого б відповідала егалітарному строю. Наприклад, деякі політики, переважно в США, були проти радикальних реформ у сфері соціального забезпечення. Вони побоюються, що зміни збережуться, ніби вже чекають революцію і намагаються запобігти її.

Чергові похорони приватності

В кінці 1990-х — початку 2000-х багато говорили про те, що конфіденційності більше не існує. Ідея полягала в тому, що в результаті масового розповсюдження пристроїв відеоспостереження людям доведеться пожертвувати приватністю на користь інших зручностей, наприклад, дешевого і швидкого сервісу. Оптимісти стверджували, що люди зможуть убезпечити свою конфіденційність, використовуючи технології проти тих, хто надумає зловживати ними (так зване «зворотне спостереження»).

Прийшла пора революції нашого ставлення до приватності. Технології спостереження, безумовно, отримали велике поширення, і люди часто нехтують конфіденційністю заради зручностей. Проте в останні роки спостерігається значне скорочення оптимістичних поглядів. Більш того, захисники приватності виграли кілька великих судових справ, зокрема в Європі, забезпечивши захист свого особистого життя в цифрову епоху.

Зараз така тенденція може зійти нанівець. Очевидно, один з головних інструментів, який держава використовує або принаймні планує використовувати в боротьбі з вірусом — це посилене спостереження і контроль. Ідентифікація особистості заражених і тих, з ким вони вступали в контакт, їх ізоляція — єдине надійне довгострокове рішення в умовах відсутності дієвого лікування або вакцини. Також потрібно проведення тестів і запис даних про стан здоров’я окремих осіб.

Необхідна стеження і контроль за людьми. До всього цього доведеться вдатися, навіть якщо ми добровільно дотримуємося самоізоляцію і карантин. Дії можуть бути здійснені вручну (спеціальними співробітниками) або технологіями по виявленню і відстежуванню. Багато держави насправді підтримують використання електронних пристроїв для вирішення проблеми, почасти тому що знаходять такий метод ефективним і легко масштабованим, а частково тому, що ми живемо у вік, коли технологічні рішення широко вітаються. Не кажучи вже про пристрої спостереження, які використовують приватні компанії для підтримання безпечної і продуктивної робочої середовища.

На практиці це може означати, що ми станемо свідками нового кінця приватності. Вибираючи між незручностями карантину і вторгненням в особисте простір, багато віддадуть перевагу другому. Як ніби у них був вибір. Деякі країни підданий (або вже піддали) населення стеження в спробах відновити економіку до якогось прийнятного рівня; ряд компаній вимагатиме від працівників погодитися на таке, перш ніж повернутися на роботу. У світлі того, що відбувається складно зберегти приватність до тих пір, поки не знайдеться ефективне лікування або вакцина і навіть після можна очікувати запису і відстеження інформації про здоров’я (за імунним паспортами).

Є ті, хто сперечається про те, що вибирати між приватністю і здоров’ям — просто не правильно. Є ті, хто каже, що електронна стеження не спрацює. Може, голоси цих людей будуть почуті і приватність буде врятована, хоча б на якийсь час. Схоже на те, що у неї є шанс. Скільки ще битв вона зможе вистояти?

Невизначене майбутнє універсалізму і космополітизму

Загальна тема всіх книг про моральні зміни — це страшний універсалізм, наче він і є головна відмінна риса морального прогресу. На зорі людства були тільки маленькі групи і племена. Були моральні зобов’язання перед членами групи, але не перед сторонніми. Тому що вони не «одні з нас». В результаті з’явилася якась безжалісність в світі з нестабільними умовами життя та обмеженими ресурсами. У міру технологічного розвитку суспільства став можливий соціальний профіцит, тиск послабився, і моральний коло розширився. Все більше людей ставали одними з нас». Звичайно, не завжди все йшло як по маслу, але можливо, вершиною цієї тенденції став період після Другої світової, що супроводжується підйомом глобальних інститутів та визнання універсальних прав людини.

Що може статися у світі після пандемії? Зараз ми на краю прірви і не можемо зрушитися в одному напрямку. З одного боку, знадобиться більше глобальної координації та співробітництва для того, щоб зупинити пандемію і запобігти наступну. Звідси випливає, що ми на піку світової солідарності. З іншого боку, інфекційні захворювання (швидше за необхідності) породжують недовіру до інших. Інші стають загрозою, так як можуть бути рознощиками хвороб. Кордони закриті, щоб запобігти поширення вірусу. Нас просять триматися на відстані один від одного. Сам факт, що захворювання виникло в певній країні (Китай) також викликає підозри і антипатію до іноземців.

Я не можу передбачити, який шлях нас чекає. Я добре відчув, як мій світ звузився за останні кілька тижнів. Складно підтримувати глобалізм і космополітизм, коли настільки обмежений у пересуванні і контактах. Вийшовши на прогулянку, я помічаю, як остерігаюся інших: навіщо вони підходять так близько? Чому вони не дотримуються соціальну дистанцію? Але коли я заходжу в інтернет і читаю думки з усього світу, я відчуваю виникає солідарність, особливо в академічних і дослідницьких спільнотах. Єдина проблема в тому, що їх погляди завжди були більш глобалистическими.

Повернення до моралі відрази

Згідно теорії моральних основ Джонатана Хайдта, один з п’яти або шести) базових параметрів, що формують наше моральне свідомість — це відраза. Воно є причиною, по якій ми сприймаємо деяких людей, їжу, місця, дії як «нечисті» і «аморальні». Воно також формує певний набір асоціацій з нормами чистоти і моральності.

Такі норми щодо нешкідливі, хоч і можуть здатися дивними, коли здійснюються у ритуалах з їжею та особистою гігієною. Але вони можуть стати небезпечними або дискриминирующими, коли застосовуються до людей і, як правило, сексуальним практикам. Хайдт стверджує, що мораль, заснована на відразі, переважає в товариствах з традиційними і консервативними поглядами. Сучасні ліберальні суспільства відмовилися від них на користь соціальної етики, заснованої на міркуваннях про шкоду і чесності.

Мені приємно думати, що пандемія дозволить моралі відрази ще раз ступити на територію сучасного ліберального суспільства. В цьому є і свої плюси. Посилений контроль за особистим (миття рук) та соціальною гігієною (носіння масок) може в значній мірі скоротити поширення інфекційних захворювань, тим самим скоротити смертність. У той же час можливий і згубний ефект, так як деякі люди і практики, які по своїй суті нешкідливі, вважаються «нечистими» або «огидними» і в результаті можуть бути «вилучені» з товариства. Це спричинить відступ від універсалізму і космополітизму, про які я говорив раніше.

Захист тварин та єдиний підхід до здоров’я

Вже що-що, а наші стосунки з тваринами точно піддадуться перегляду після пандемії COVID-19. Якщо ви ознайомитеся з дослідженнями вірусів і пандемій, вам стане ясно, що зоонозні інфекції (група інфекційних і паразитарних захворювань, збудники яких паразитують в організмі певних видів тварин, і для яких тварини є природним резервуаром — прим. Newочем) , такі як Sars-CoV2, розвиваються в залежності від того, як ми контролюємо популяції тварин. Багато смертоносні віруси перейшли від тварин (для яких вони порівняно нешкідливі) на людей (я знаю, що люди теж «тварини»). Якщо ми живемо в сусідстві з тваринами, вбиваємо їх і харчуємося ними, то й епідемії повторюються частіше.

Ринок тварин в Ухані вважається (хоч це і не точно) місцем зародження спалахи цього захворювання. Подібні ринки примітні тим, що на них продаються дикі й екзотичні тварини, яких обробляють прямо на місці продажу. Але звинувачувати у зародженні вірусних пандемій варто не тільки тварини ринки. Вся система тваринництва відіграла свою роль. Ми розводимо тварин в закритій обстановці, в якій інфекційних захворювань не варто праці поширитися. Ми пичкаем тварин протимікробними препаратами, які стимулюють розвиток стійких штамів. Ми знищуємо природне середовище існування тварин, змушуючи їх мігрувати ближче до нас самих.

Епідеміологи давно помітили, що таке відношення приведе до катастрофи. Бомба уповільненої дії, яка може вибухнути в будь-який момент. Кращим рішенням буде застосувати підхід «єдине здоров’я» (ініціатива, в якій пропонується розглядати питання здоров’я людини, тварин і навколишнього середовища у взаємодії — прим. Newочем) , в ході якої ми побачимо, як нерозривно наші долі пов’язані з популяцією тварин. Пандемія не тільки доводить очевидну мудрість такого підходу, але й сприяє захисту тварин. Може бути, ми нарешті усвідомимо наявність моральних зобов’язань перед «молодшими братами» і почнемо сприймати їх всерйоз.

Етика екзистенціального ризику

І остання можлива моральна революція торкнеться те, як ми ставимося до екзистенційним ризику. Я не буду сперечатися про остаточне значенні цього терміна (в книзі Тобі Орда The Precipice (англ. «Прірва») пропонується досить чітке визначення). Якщо коротко, то екзистенційний ризик — це все, що загрожує існуванню людської цивілізації. Смертоносна глобальна пандемія довгий час розглядалася як потенційний екзистенційний ризик.

Зараз ми живемо з пандемією, яка, на щастя, виявилася не такою летальною, якою ми її уявляли. Але той факт, що ми ледь ухилився від глобальної катастрофи, що може змінити наше ставлення до всіх інших видів екзистенціального ризику, про яких ми базікали без угаву: біологічна зброя, ядерна війна, глобальне потепління, супервулканы, ворожий штучний інтелект і так далі. Може, на цей раз ми поставимося до них з більшою серйозністю? Іншими словами, може, після пандемії наша суспільна моральна свідомість пристосується до екзистенціальних ризиків і буде готовий до рішучих запобіжних дій?

Ось вісім можливих зароджуються моральних революцій, які прийшли мені на думку. Впевнений, я виділив би й інші перспективи, якщо б думав про це довше. Як ви могли помітити, я допустив багато неточностей і абстракцій у визначенні цих моральних революцій. Ми не можемо бути до кінця впевнені, в якому напрямку вони будуть рухатися і принесуть нам користь. Ми працюємо з наочним поняттям соціальної моралі, а не з нормативним. Так що навіть саме визначення того, чи стануть ці революції хорошими або поганими, залежатиме від майбутніх змін у нашій соціальної моралі.

3. Запобігання моральної революції

У вступі я згадував, що пандемія COVID-19 похитнула цивілізацію до самої основи. Тепер, якщо ви подивитеся навколо, ви помітите проблиски нових спокусливих можливостей на ландшафті майбутнього моралі. Я хочу завершити статтю коротким перерахуванням трьох ймовірностей, з-за яких революції ніколи не торкнуться землі і в яких ми повернемося до наших старими шаблонами.

По-перше, пандемія може виявитися просто «коротким різким потрясінням». Не буде ніякої другої або третьої хвилі. Ми не залишимося на карантин всі наступні 18-24 місяці. Ви запам’ятаєте пандемію, як одну дивну весну, в якій ми всі залишалися вдома з родинами на 6-12 тижнів, але нарешті пройшли через це. Якщо припустити, що в цей час ми не перебували на передовій боротьби з хворобою або що вона не забрала з собою наших улюблених або що ми не заразилися самі, то це дійсно залишиться приємним відпочинком від нашого звичайного життя. Навряд чи ми задумаємося про те, щоб з-за цього змінити наші моральні переконання.

По-друге, пандемія може стати об’єктом колективного сорому — тим, що нам хотілося б забути. Така поведінка було відзначено істориками, які досліджували попередні пандемії. Пандемію іспанського грипу, наприклад, до недавнього часу повсюдно ігнорували, ймовірно, тому, що вона оголила людство не з кращого боку. Те ж саме може статися і цього разу. У боротьбі за виживання ми можемо стати більш замкнутими, егоїстичними і заляканими. Можливо, ми воліємо не згадувати, якими людьми ми стали в пік пандемії, і захочемо повернутися до подобою колишнього життя.

(В цьому криється невеликий парадокс. Хтось помітив: якщо ми впораємося з пандемією і подавим вірус, то нам може здатися, що ми надто бурхливо на неї відреагували і в ній не було нічого революційного. Це посилить нашу впевненість у тому, що існуючі моральні переконання і порядок не слід змінювати. Якщо ж вірус досягне свого апогею і вб’є мільйони, то нам просто захочеться його забути. Відповідно, для виникнення потенційної моральної революції ми повинні приземлитися десь посередині цих двох крайнощів.)

Ну і по-третє, у нас просто може не виявитися необхідних моральних провидців. Як я вже згадував раніше, ми — як колектив і як індивідууми — маємо потребу в людях, які могли б виявити нові моральні перспективи і сформулювати їх у привабливому ключі. Якщо моральні провидці не з’являться, ми навіть не усвідомлюємо, що необхідно змінити.

За матеріалами Philosophical Disquisitions

Автор: Джон Дэнахер

Перекладала: Евеліна Пак

Редагувала: Анастасія Железнякова

Опубліковано у виданні Newочем.io