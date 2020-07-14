Робочий графік Зеленського: що мене збентежило

Ще одне. Що мене збентежило. Президент. Тільки після 10 ранку він виїжджає з дому на роботу. А враховуючи, що його час в дорозі з Кончі до Банкової становить не менше 30 хвилин, то реально працювати він починає ближче до 11 ранку.

Спробую перекласти це на мову бізнесу.

У глибоко проблемної компанії акціонери обрали нового керівника.

У компанії.

Де безбожно крадуть.

Де бардак з кадрами.

Де кожен день нове НП.

Де немає навіть самого необхідного.

Де живуть тільки завдяки кредитам.

Так ось.

Керівник цієї компанії щодня приїжджає на роботу:

— ні, не в 7 ранку.

— ні, не в 8 ранку.

— ні, не в 9 ранку.

— і навіть не на десять.

Він приїжджає на роботу на дві години пізніше всіх співробітників компанії. Пізніше всіх тих, хто його обрав керуючим.

Скажу чесно.

Дозволяти собі приїжджати на роботу до 10 я став лише тоді, коли наша Компанія міцно стала на ноги.

У нас немає кредитів.

У нас немає боргів.

У нас немає війни.

У нас немає НП.

Але з приходом кризи мій робочий день і робочий тиждень знову перестали мати якісь чіткі межі.

Вовка ноги годують.

А якщо вовк ще й у відповіді за всю зграю.

А якщо вовк обіцяв зграї золоті гори.

А якщо вовк за рік нічого толком не зробив. ￼￼

Працювати вовкові треба в рази більше.

Соррі.

Але в країні, де більшість акціонерів еб*шат з 9 ранку і до глибокого вечора, підтягуватися на робоче місце ближче до обіду — це абсурд.