В Україні можуть продовжити карантин до 14 серпня

В Україні планують ще раз продовжити карантин у зв’язку з розповсюдженням Covid-19. Нові обмеження планують ввести до 14 серпня, у той час як в Офісі президента повідомили про стабілізацію ситуації з коронавірусом в країні.

Про це з посиланням на джерело з Моз повідомляє видання «Сегодня», у вівторок, 14 липня.

«Зараз йде дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані. Ще немає проекту постанови, над ним поки йде робота. Але дискусія йде про те, що доцільно встановити карантин на два тижні, бо у Covid-19 такий термін інкубаційного періоду», — запевняє джерело.

Як зазначається, ефективними виявилися дотримання соціальної дистанції, обмежувальні заходи, що стосуються транспорту, в тому числі і його обробка.

«Ці вимоги універсальні для всіх областей, незалежно від рівня захворюваності», — розповіло джерело. За його даними, якщо ситуація в тій чи іншій області буде погіршуватися, то в першу чергу буде припинена діяльність стадіонів і спортзалів.

Також у Моз повідомили, що сумарне співвідношення нових випадків одного тижня до іншого — на межі контрольованої ситуації.