Образ дня: Меган Маркл в шляпке и платье самого модного кроя этого лета (фото)

Для прогулки Меган выбрала свободное кремовое платье изо льна.

Супруги принц Гарри и Меган Маркл в последнее время не часто появляются на публике. В эти выходные пара покинула особняк в Беверли-Хиллз и сразу же попала в объективы папарацци.

Для прогулки Меган выбрала свободное кремовое платье изо льна бренда Magic Linen очень оригинального кроя с ассиметричной линией подола.

Столь демократичное платье она сочетала с классическими балетками от Chanel, которые неожиданно вернулись в моду в этом году.

Главным акцентом образа Меган стала соломенная шляпа, Также лицо она прикрыла темными солнечными очками и защитной маской.