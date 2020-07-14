Доходи Росії від продажу золота вперше перевищила виручку від газу

Доходи Росії від продажу золота вперше перевищила виручку від продажу газу, випливає з даних ФМС і Центробанку. У квітні і травні російські компанії продали за кордон 65,4 тонни золота за суму 3,55 млрд доларів.

Продаж за кордон газу принесла «Газпрому», який є монополістом у цій сфері, лише 2,4 млрд доларів. Це мінімальне значення з 2002 року.

Експерти помітили РБК, що така ситуація склалася вперше. Адже як мінімум з 1994 року доходи від продажу газу традиційно переважали виручку від продажу золота. Втім, зростання продажів золота не може компенсувати зниження надходжень від поставок нафти і газу за кордон. Експорт золота здатний перекрити менше 10% втрачених доходів від продажу нафти і газу в 2020 році.

Причина зростання продажів золота – відмова ЦБ від покупок цього металу і початок сезону видобутку. А раз банки не купують золото, то його продають за кордон.