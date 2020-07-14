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Доходи Росії від продажу золота вперше перевищила виручку від газу

14.07.2020

Доходы России от продажи золота впервые превысили выручку от газа

Доходи Росії від продажу золота вперше перевищила виручку від продажу газу, випливає з даних ФМС і Центробанку. У квітні і травні російські компанії продали за кордон 65,4 тонни золота за суму 3,55 млрд доларів.

Продаж за кордон газу принесла «Газпрому», який є монополістом у цій сфері, лише 2,4 млрд доларів. Це мінімальне значення з 2002 року.

Експерти помітили РБК, що така ситуація склалася вперше. Адже як мінімум з 1994 року доходи від продажу газу традиційно переважали виручку від продажу золота. Втім, зростання продажів золота не може компенсувати зниження надходжень від поставок нафти і газу за кордон. Експорт золота здатний перекрити менше 10% втрачених доходів від продажу нафти і газу в 2020 році.

Причина зростання продажів золота – відмова ЦБ від покупок цього металу і початок сезону видобутку. А раз банки не купують золото, то його продають за кордон.

 

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