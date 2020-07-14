Конфлікт інтересів заступника голови Офісу Президента

Роздрібний ринок природного газу в Україні повинен почати функціонувати з 1 серпня 2020 року після скасування Постанови КМУ про спеціальні зобов’язання постачальників, однак це може створити конфлікт інтересів для деяких людей у владі і особливо – для Юлії Ковалів, — повідомляє голова Експертної Ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Існує серйозна небезпека виникнення конфлікту інтересів у Юлії Ковалів, яка з одного боку займає посаду заступника голови Офісу Президента, а з іншого – члена Наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Не завжди інтереси члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» збігаються з інтересами держави Україна», — відзначає експерт.

На думку експерта, після початку роботи вільного ціноутворення на ринку НАК «Нафтогаз Україна» скористається своїм монопольним становищем і буде продавати газ, видобутий Укргазвидобуванням за прямими договорами обраним покупцям. Експерт не виключає ситуацій, коли НАК буде штучно демпінгувати на рику для боротьби з конкурентами, що в довгостроковій перспективі негативно позначиться на споживачах.

У той же час, експерт пропонує скористатися рекомендаціями Європейського енергетичного співтовариства, які полягають у тому, щоб дозволити всім учасникам ринку мати можливість продавати природний газ споживачам і конкурувати на загальних підставах, наприклад на публічних торгах. Цю ідею підтримують і українські трейдерські компанії, які практично одноголосно висловилися за такий метод торгівлі.

На закінчення свого повідомлення, Леонід Уніговський зазначив, що сподівається на високі професійні якості пані Ковалів і її відповідальність за прийняті рішення.

Нагадаємо, що схожий конфлікт інтересів є Бойко Наталії, яка займала посаду заступника Міністра енергетики з 2017 року, а до 2019 — за сумісництвом член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» і радник Прем’єр-міністра. Після парламентських виборів, Наталія Бойко стала народним депутатом України у виборчому списку Петра Порошенко «Європейська солідарність», але проміняла мандат на місце члена Наглядової ради НАК Нафтогаз.