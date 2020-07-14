Фірташ відсудив у мережі АЗС WOG 600 мільйонів

Господарський суд Волинської області рішенням від 01.06.2020 задовольнив позов ЗАТ «Концерн Стирол» (Горлівка) по справі №903/263/19 і вирішив стягнути з ТОВ «ВОГ Трейдинг» (Луцьк) 598 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, ця заборгованість виникла на підставі договору про надання безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі №24/02/14-1 від 24.02.2014 (термін повернення фіндопомоги був у 01.01.2019), пише Finbalance.

01.07.2020 Госпсуд Донецької області відмовився задовольнити позов ТОВ «ВОГ Трейдінг» до ЗАТ «Концерн «Стирол» (по справі №905/474/20) про визнання недійсним згаданого договору №24/02/14-1 від 24.02.2014.

За даними держреєстру, кінцевий бенефіціар ЗАТ «Концерн Стирол» — Дмитро Фірташ, а власники ТОВ «ВОГ Трейдінг» — Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Еремеевы (діти покійного нардепа Ігоря Єремєєва), яким належить група «Континіум» (серед її активів — в т. ч. мережа АЗС WOG).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Фірташ отримав пакет акцій мережі у 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком «Надра»).

Нагадаємо, Дмитра Фірташа заарештували у Відні в березні 2014 року. У грудні 2017 року Вищий земельний суд Відня відмовив у видачі українського мільярдера Іспанії. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

В Іспанії Фірташа називали главою злочинного угруповання, що займалася відмиванням грошей, та вимагали його екстрадиції. Влітку 2017 земельний суд Відня відмовив в екстрадиції Фірташа в Іспанію, оскільки суд в Барселоні не зміг обґрунтувати європейський ордер на арешт Фірташа, виданий у зв’язку з підозрами у відмиванні грошей і створення кримінального угруповання. Іспанська ордер на арешт Фірташа ускладнив екстрадицію бізнесмена в США.

16 липня 2019 року міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фиршташа в США. Однак екстрадицію бізнесмена затягують адвокати Фірташа. Тим часом у Штатах з’ясовують причетність Фірташа до фінансування кампанії Трампа.