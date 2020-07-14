Просто була в ліфті: одна жінка за 60 секунд заразила коронавірусом 70 осіб

У Китаї жінка, у якої не було жодного симптому на підозра Covid-19, за одну 60-секундну поїздку в ліфті заразила 71 людини. До цього вона була за кордоном, повідомляє Країна і Daily Star.

Відзначається, що подробиці цього зараження проаналізували фахівці з Центру по контролю і профілактиці захворювань США. Так, 19 березня жінка, заражена коронавірусом, приїхала з США до Китаю. Хвороба її протікав безсимптомно, а тест на Covid-19 дав негативний результат. Але, як наголошується, після цього масштабного зараження спалах коронавіруса виникла відразу у двох лікарнях. Так, чоловік з інсультом вступив в одну з лікарень. За час, поки він знаходився в клініці, він заразив ще близько 20 осіб, у тому числі трьох своїх синів.

Як повідомляється, за незнання кожен з нових інфікованих також заражав оточуючих – так заразилися ще 28 осіб, включаючи п’ятьох медсестер і лікаря.

Відзначається, що за даними дослідження, безсимптомні пацієнти по сьогоднішній день представляють найбільшу небезпеку для оточуючих.