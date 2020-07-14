У ДСНС розповіли подробиці про руйнування від повені на Прикарпатті

У західних областях України залишаються зруйнованими і пошкодженими дороги і мости. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у вівторок, 14 липня.

В результаті паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях залишаються зруйнованими 95 мостів. Крім того, у перших двох областях зруйновано 202,4 км автодоріг, а також ще 549 км автодоріг і 213 мостів залишаються пошкодженими.

З початку негоди працівники ДСНС врятували 478 осіб, евакуювали 721 людини і ще 1324 осіб були відселені. Також відомо, що вони відкачали 575 м куб. води від початку доби. Всього до робіт залучено 64 рятівника та 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, що в Україні штормове попередження, очікується підйом води. У ряді регіонів очікуються сильні грозові дощі, місцями з градом. На заході України можливе підвищення рівня води в річках.

Також повідомлялося, що на Рівненщині зливи затопили будинки. Негода в західних регіонах України призвела до підтоплення домогосподарств, сильний вітер під час злив повалив кілька дерев.