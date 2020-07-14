З’ясовано ставлення росіян до стюардес

Більшість подорожуючих росіян воліють, щоб у літаку їх обслуговували жінки і лояльно ставляться до вимог членів екіпажу. Про це стало відомо з дослідження онлайн-сервісу OneTwoTrip, повідомляє .

Так, в ході опитування з’ясувалося, що стюардеси подобаються 68 відсоткам пасажирів, а бортпровідники — 32 відсотками. Крім того, 74 відсотка туристів зізналися, що добре сприймають прохання персоналу (наприклад, підняти спинку крісла або відкрити шторку ілюмінатора), а майже кожен четвертий росіянин відчуває при цьому дискомфорт.

Також стало відомо, що майже половині авиапутешественников співробітники авіакомпанія йшли на зустріч, виконуючи їх побажання (наприклад, прохання пересісти на інше крісло в салоні).

Раніше в липні стюардеси російської авіакомпанії Smartavia розповіли про найбільш незвичайних проблеми і курйозні випадки, з якими їм доводилося стикатися в процесі роботи. Так, одна з бортпровідниць була змушена практично весь політ провести поруч з вагітною пасажиркою, яка аерофобію.