Онколог назвал симптомы опасной грыжи пищевода

Хирург-онколог Иван Карасев перечислил симптомы опасной грыжи пищевода. Он посредством своего профиля в Instagram назвал главный признак заболевания.

Как оказалось, выдавать недуг прежде всего способна изжога. Давать о себе знать она начинает после приема пищи, физических нагрузок или даже когда человек просто долгое время находится в лежачем положении. Нередко во время изжоги у индивида также наблюдается воспаление слизистой пищевода. Выдавать грыжу в состоянии болевые ощущения в загрудинной или эпигастральной областях. Нельзя оставлять без внимания частую воздушную отрыжку и чувство, словно в подреберье распирает. Провоцировать заболевание способны как внешние, так и внутренние факторы. Имеется несколько видов грыж, некоторые из них носят наследственный характер.

Среди способов борьбы с проблемой Карасев выделил частое дробное питание, легкий ужин, а еще нужно стараться не ложиться сразу после трапезы. Рекомендовано избегать ситуаций, провоцирующих развитие внутрибрюшного давления. В некоторых случаях требуется хирургическое лечение, перед началом любой терапии важно посоветоваться с врачом.