Ставки зроблені. Який закон про гральний бізнес прийняла Рада

Влади легалізують гральний бізнес, але обіцяють тотальний контроль за обігом грошей. Де і за якими правилами зможуть грати українці і хто в підсумку виявиться у виграші?

Верховна Рада сьогодні 248 голосами прийняла в остаточній редакції законопроект №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор». Впорядкувати гральний бізнес влади намагалися майже 11 років, після того, як прем’єр-міністр Юлія Тимошенко наказала припинити роботу закладів. В першому читанні цей законопроект був прийнятий ще в початку цього року, і очікувалося, що він буде проголосований остаточно до кінця травня, однак розгляд його затягнулося до сьогоднішнього дня.

«ДС» з’ясувала, як буде виглядати гральний бізнес після прийняття нового закону. Згідно з законом, на території України можна займатися організацією тільки п’яти видів азартних ігор: у закладах казино, казино в інтернеті, букмекерська діяльність в букмекерських пунктах і в інтернеті, зали ігрових автоматів, покер в інтернеті.

Заклади казино

Казино може розміщуватися в готелях з рівнем не менш 5 «зірок», в яких не менше 150 номерів (для Києва) або не менше 100 номерів (для інших міст). Також казино можна буде відкривати в заміському комплексі відпочинку загальною площею не менше 10 тис. кв. м за умови (що на території комплексу є готель рівня не менше 5 «зірок»), і на території спеціальних ігрових зон, створених за рішенням Кабміну (таких зон може бути не більше 5 на всю Україну).

Організатор казино повинен розмістити в закладі не менше 10 гральних столів, у тому числі не менше 2 стола з кільцем рулетки, і не менше 50 гральних автоматів — якщо заклад розміщується на території спеціальної ігрової зони в населених пунктах з чисельністю населення понад 500 тис. осіб. Або ж не менше 5 ігрових столів, у тому числі хоча б один ігровий стіл з рулеткою — якщо заклад розміщується на території спеціальної ігрової зони в населеному пункті з чисельністю населення до 500 тис. осіб або за межами населених пунктів.

Ліцензія на цей вид діяльності видається на 5 років і коштує 60 тис. мінімальних зарплат для закладів в столиці (сьогодні це 283,4 млн грн), і 30 тис. мінімальних зарплат для інших міст (141,7 млн грн). При цьому організатори крім загальної ліцензії на цей вид діяльності повинні отримувати ліцензію на кожний гральний стіл з рулеткою — 175 мінімальних зарплат (826,5 тис. грн), і на кожний інший ігровий стіл — 90 мінімальних зарплат (425 тис. грн).

Також інвестори можуть отримати інвестиційну ліцензію на відкриття казино на 10 років, якщо таке казино буде розташовано у побудованій інвестором готелі в столиці (не менше 200 номерів) або в іншому місті (не менше 150 номерів).

Казино в інтернеті

Організаторам дозволено проводити азартні ігри казино через веб-сайт, який буде вказуватися в реєстрі, і при цьому заборонено без отримання додаткової ліцензії проводити ігри в покер і лотереї. Для онлайн-казино передбачається реєстрація сайту виключно в доменній зоні .UA.

Ліцензія на організацію азартних ігор казино в інтернеті видається на 5 років, плату за неї становить 6,5 тис. мінімальних зарплат (або за станом на сьогодні — 30,7 млн грн).

Зали ігрових автоматів

Можуть розташовуватися в готелях рівня 3, 4 або 5 «зірок» і номерним фондом не менше 50 номерів у Києві і не менше 25 номерів — в інших містах, в залах загальною площею 300 кв. м. Зали заборонено відкривати в населених пунктах з чисельністю населення менше 10 тис. чоловік.

Одна ліцензія дає право розмістити у залах 250 гральних автоматів, при цьому необхідно також отримувати ліцензію на кожний гральний автомат. Загальна ліцензія видається на 5 років і коштує 7,5 тис. мінімальних зарплат (35,4 млн грн), щорічна плата за кожен ігровий автомат становить 6 мінімальних зарплат (28,3 тис. грн).

Покер в інтернеті

Організатори гри можуть здійснювати свою діяльність з використанням веб-сайту, який буде вноситися до відповідного реєстру, а також на мобільних додатках. Ця діяльність також підпадає під ліцензування — ліцензія на 5 років буде коштувати 5 тис. мінімальних зарплат (23,6 млн грн).

Букмекерська діяльність

Цей вид діяльності може здійснюватися виключно в інтернеті або в букмекерських пунктах на території спеціальної гральної зони. Для останніх установлюються вимоги щодо ігрового обладнання та його сертифікації. Спеціальна гральна зона для розміщення букмекерських пунктів може бути у готелях від трьох до п’яти зірок (з номерним фондом для Києва — 50, для інших населених пунктів — 25) і не повинна бути менше 50 кв. м.

В інтернеті організатор букмекерської діяльності може працювати через онлайн-систему з використанням веб-сайту, зареєстрованого в спеціальному реєстрі, та із застосуванням мобільних додатків. Причому ставки можуть робити як гравці з України, так і особи, які перебувають за кордоном.

Ставки приймаються тільки на результати реальних (а не віртуальних) подій, а виплати здійснюються у національній валюті.

Плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності видається на п’ять років і становить суму, еквівалентну 30 тисяч мінімальних заробітних плат (зараз -141,7 млн грн), а щорічна плата за ліцензію на букмекерський пункт дорівнює 30 мінімальних зарплат (зараз — 141,7 тис. грн).

Основні гравці на цьому ринку — «Париматч», «Фаворит», 1xBet, «Марафон» та «Фонбет».

Лотереї

Залишається в силі Закон «Про державні лотереї України». Нагадаємо, зараз на ринку два основних гравця — компанії УНЛ і МСЛ, які мають державні ліцензії на здійснення лотерейної діяльності.

Контроль на лінії

Державним органом, який буде регулювати діяльність у сфері азартних ігор, стане Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Її створює Кабміном і він же буде призначати голови і членів цієї комісії (раніше планувалося, що у формуванні її керівництва буде приймати участь і профільний комітет Ради). Призначатися вони будуть за результатами конкурсу, який проведе спеціальна конкурсна комісія, склад якої затверджується Кабміном з числа поданих профільним комітетом Ради претендентів. Голова та члени комісії будуть держслужбовцями зі строком повноважень 4 роки, їх статус, прирівняний до держслужбовців категорії «А».

Законопроект також передбачає створення державної системи онлайн-моніторингу, яка дозволить жорстко контролювати обіг коштів в гральному бізнесі — вона буде в режимі реального часу збирати дані про кожної операції по прийняттю ставки від гравця, по виплаті виграшу, дані про валовий дохід організаторів азартних ігор. Фактично, облік обігу грошей має дійти до кожного грального закладу, кожного грального обладнання та кожної азартної гри. «Всі операції в Державній системі онлайн-моніторингу повинні фіксуватися в режимі реального часу з позначенням часу (секунда, хвилина, година, день, місяць і рік) її здійснення», — йдеться в законопроекті.

Однак система онлайн-моніторингу почне працювати не раніше, ніж через два роки після вступу закону в силу, а потім у організаторів азартних ігор буде ще шість місяців, щоб підключитися до неї.

Великі бариші

Закриття ринку азартних ігор, на думку авторів законопроекту, що призвело до втрат бюджету в розмірі близько 10 млрд грн. у рік. На думку Бориса Баума, позаштатного радника голови Офісу президента, який розробляв законопроект про гральний бізнес, доходи бюджету після легалізації азартних ігор складуть мінімум 3-5 млрд грн в рік. А голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ще більш оптимістичний — розраховує на 7 млрд грн до кінця року.

Кому вигідно

Перший і очевидний відповідь — закон вигідний великим гравцям ринку, адже вартість ліцензій мала в порівнянні з прибутком, які вони зможуть отримувати вже легально. Звичайно, зможуть заробити великі готелі. Втім, у бізнесу є конкретні власники, а вони самі, їхні менеджери і лобісти також світяться і політиці. За даними «Економічної правди», мова йде, зокрема, про бізнесмена Іллі Павлюке, який володіє готелями на Буковині і нібито має в парламентській фракції «Слуги народу» групу депутатів, Бориса Бауме (працював в VS Energy, яку пов’язують з готелем «Прем’єр-палац»), екс-нардепа Олександра Третьякові (УНЛ), екс-нардепів Хомутиннику і Пашинського (МСЛ).

Також варто підійти до теми з іншої сторони та звернути увагу, хто від влади наділяється правом контролювати цей високомаржінальний бізнес. Як зазначалося вище, це комісія, створена урядом. А судячи з політичних розкладів, контроль над урядом на даний момент має президент Володимир Зеленський…

ДОСЬЄ: Борис Баум: слуги і менеджери «лужніковської братви» в Україні. ЧАСТИНА 1

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Казино в законі. До чого призведе легалізації

Олександр Суков

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Ставки зроблені. Який закон про гральний бізнес прийняла Рада оновлено: 14 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0