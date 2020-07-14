«Дешеве» електрика в Україні виявилося дорожче європейського

Станом на 13 липня, в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України, у порівнянні з 6 липня, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» (РСВ) знизилася на 14,8%, або на 216,09 гривень/МВт-год до 1 245,02 гривні/МВт-год.

Про це свідчать дані державного підприємства «Оператор ринку», повідомляють Українські Новини, передає «Хвиля».

За аналогічний період в межах «Бурштинського енергоострова», середньозважена ціна електроенергії на РСВ збільшилася на 6,1%, або на 99,5 гривень/МВт-год до 1 719,9 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС України (40,95 євро/МВт-год) перевищує ціни:

— Данії (31,05 євро/МВт-год) — на 24,2%;

— Норвегії (2,37 євро/МВт-год) — у 17,3 рази;

— Німеччини (34,18 євро/МВт-год) — на 16,5%;

— Австрії (34,31 євро/МВт-год) на 16,2%;

— Франції (34,68 євро/МВт-год) на 15,3%;

— Швеції (18,27 євро/МВт-год) — в 2,2 рази.

Також за аналогічний період на угорській біржі HUPX середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 13,5%, або на 4,29 євро/МВт-год до 36,08 євро/МВт-год (1 096,8 гривень/Мвт-год згідно з курсом Національного банку України на 13 липня).