Рада в першому читанні підтримала посилення відповідальності за нетверезе водіння

13 липня депутати Верховної Ради в першому читанні ухвалили законопроект № 2695, який посилює адміністративну та кримінальну відповідальність за управління автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.

Проект закону пропонує за нетверезе водіння не тільки штрафувати, але й вдаватися до арешту на 10 діб. За перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год хочуть штрафувати на 3400 грн. За керування автомобілем особою, якого позбавили прав, штраф складе 20400 грн. При повторному такому порушенні – 40800 грн.

Винуватців ДТП, які перебували в нетверезому стані, якщо законопроект приймуть у другому читанні, стане складніше піти від відповідальності. Справа в тому, що пропонується збільшити строк адміністративного покарання за нетверезе водіння з 6 місяців до 1 року.

Крім того, повинна посилитися кримінальна відповідальність за ДТП у нетверезому вигляді.

Якщо в результаті «п’яного» ДТП людина отримає травми середньої тяжкості, то винуватця пропонується позбавляти свобода на строк до 3 років. Якщо тяжкі тілесні ушкодження або загинула людина, то тоді позбавлення волі на термін до 8 років. Якщо загинуло кілька осіб – позбавлення волі на строк до 12 років.