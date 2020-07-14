Господарський суд Волинської області своїм рішенням від 01 червня 2020 року задовольнив позов ЗАТ «Концерн Стирол» (Горлівка) по справі №903 / 263/19 і вирішив стягнути з ТОВ «ВОГ Трейдинг» (Луцьк) 598 млн грн., повідомляє finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, ця заборгованість виникла на підставі договору про надання безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі №24 / 02 / 14-1 від 24 лютого 2014года (термін повернення фіндопомоги був у 01 січня 2019 року).

01 липня 2020 Госпсуд Донецької області відмовився задовольнити позов ТОВ «ВОГ Трейдінг» до ЗАТ «Концерн» Стирол «(по справі №905 / 474/20) про визнання недійсним згаданого договору №24 / 02 / 14-1 від 24 лютого 2014 року.

Відомо, що кінцевим бенефіціаром ЗАТ «Концерн Стирол» є Дмитро Фірташ. ТОВ «ВОГ Трейдинг» владетют Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Еремеевы (діти покійного нардепа Ігоря Єремєєва), яким належить група «Континіум» (серед її активів — в т. ч. мережа АЗС WOG).

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Суд виніс рішення на користь Фірташа у справі про борги WOG оновлено: 14 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0