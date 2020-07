Для порятунку України потрібно заарештувати путінських агентів Єрмака, Медведчука і Коломойського

У Вашингтоні склалася консолідована, як ніколи раніше, двопартійна позиція підтримки України в її протистоянні російської агресії. Кульгава качка Трамп уже не здатний протистояти «deep state» в цьому принциповому питанні.

В України з’явилася унікальна можливість отримати у Вашингтоні все, що їй потрібно для стримування планованої Кремлем ескалації агресії – major non-NATO ally status; залучення США і Великобританії в переговорний процес у форматі будапештського меморандуму, постачання оборонних озброєнь. Потрібна лише політична воля українського керівництва.

Спочатку три яскравих документа, найбільш точно демонструють місту і світу унікальну духовність «арійського племені з додатковою хромосомою» в розпал його победобнуления.

«Восени 1939 року, вирішуючи свої військово-стратегічні, оборонні завдання, Радянський Союз почав процес інкорпорації Латвії, Литви та Естонії. Їх вступ у СРСР було реалізовано на договірній основі, за згодою обраних влади. Це відповідало нормам міжнародного та державного права».

Це міркування з наукового статті Недофюрера Недоімперіі на історичну тему.

«Російська Федерація надає підтримку співвітчизникам, що проживають за кордоном, у здійсненні їх прав, забезпечення захисту їх інтересів і збереження загальноросійської ідентичності».

А це вже Стаття 69. ч. 3 всенародно обнуленої ним конституції.

Ну і пора, нарешті, поглянути в перекошене обличчя цієї чудової людини, коли він пояснюється в ненависті до сусідніх країн і пред’являє їм усім ВЕЛИЧЕЗНІ територіальні претензії.

Документи II і III – юридичне і моральне обґрунтування» наміченої Кремлем на найближчі місяці масштабної операції по обнуленню суверенітету Білорусі та України.

Документ I – озвучена технологія інкорпорації Білорусі та України в простір «Русского мира».

Кремлю дуже важливо поглинути ці, з його точки зору, величезні російські території саме на договірній основі, за згодою обраних влади, у відповідності з нормами міжнародного та державного права.

Тоді кремлівської мафії вдасться уникнути обіцяних американським «deep state» особисто «новому дворянину» Патрушеву пекельних санкцій. Більше того, в своєму останньому слові обрані влади підмандатних територій запевнять світове співтовариство, що їх сполучення з Москвою відбулося добровільно і до повного взаємного задоволення. Внутрішній конфлікт повністю вичерпано і всі колишні санкції щодо РФ, яка повернула в рідну гавань свої споконвічні величезні території, повинні бути негайно зняті.

Історичні измышлизмы Путіна не жалюгідна спроба виправдати сталінські злочини 80-річної давності, вони керівництво до дії, до його власним новим злочинам.

Адже в сталінсько-гитлеровско-путінської логіці всі анексії відбувалися і повинні відбуватися саме так – на договірній основі за згодою обраних керівників – президентів Бенеша, Гахи, Улманиса, Пятса, Сметани, Лукашенко, Зеленського.

Зґвалтування жертв відбувалося повільно і урочисто. Спочатку Судети, потім Богемія і Моравія. Спочатку договір з СРСР про взаємної допомоги і дружні радянські військові бази, потім додатковий контингент і нове дружнє СРСР уряд. Спочатку вода в Крим і особливий статус ОРДЛО. Потім «розведення військ» і розширення ОРДЛО до меж областей УРСР. І так далі…

Президенти не були зрадниками. Вони просто кожен раз намагалися не дратувати росіян (німців), щоб не було гірше. А потім раптом стало зовсім погано. Сметана встиг втекти. Пятс провів 16 років у радянських тюремних психіатричних установах, закінчивши свій скорботний шлях в сел. Бурашево, Калінінська обл., Улманіс помер в 1942 році в тюремній колонії НКВС, селище Кам’яний кар’єр, Туркменська РСР.

У Лукашенка і Зеленського ще все попереду. З Лукашенко, втім, все стає ясно. Через пару місяців після обрання віце-президентом Союзної держави він буде арештований за звинуваченням у 4 замовних вбивствах, скоєних їм 15 років тому, і доставлений в кайданах в Лефортово. В Московії всі рівні перед законом. 30 червня викликаний у ставку в Ржев Лукашенко зробив принциповий крок до свого Кам’яного кар’єру або до своєї селищної лікарні в Бурашово. Під тортурами з нього вирвали там, нарешті, слова про «поглиблення інтеграційних процесів».

Тими ж методами Кремль діє зараз в Україні, надаючи (у тому числі через свою агентуру на найвищому рівні) величезний політичний тиск на обрану владу, супроводжуване безперервної демонстрацією реальної військової могутності.

Вважаю, що головну загрозу українській державі є не повномасштабне російське військове вторгнення. Безпосередня небезпека сьогодні – це повзуча покрокова капітуляція українських властей у дусі президентів Сметани, Пятса, Улманиса. З 12 липня 2019 року (перший підписаний з Сурковим протокол) до 15 березня 2020 року ( угода з новим куратором Козаком) цей курс послідовно і успішно проводив зрадник Єрмак (агент ФСБ «Козир»). Опір громадянського суспільства зірвало тоді план Козака-Козиря щодо створення Консультативної Ради – першого юридичної кроки по приєднанню України до ОРДЛО. Сьогодні Козак в ультимативній формі вимагає продовження капитулянтского курсу.

Україна повинна зробити свій екзистенційний вибір. Той самий вибір, перед яким Москва поставила 80 років тому 4 держави – Литву, Латвію, Естонію і Фінляндію, пред’явивши їм ультиматуми про укладення з нею стандартних договорів про взаємну допомогу.

Три країни підписали кабальну угоду, щоб не було гірше, і втратили свою незалежність на півстоліття. Фінляндія відмовилася. Потенціал опору російської агресії набагато більшою, ніж у Фінляндії 1939 по відношенню до СРСР 1939. В оборонних боях українська армія здатна нанести агресору шкоди, неприйнятний для сучасного російського суспільства. І в Кремлі це прекрасно розуміють. Не випадково в 2014-15 роках самої засекреченою інформацією в РФ були відомості про втрати російських військовослужбовців в Україні.

Незмірно сильніше ніж сьогодні у Фінляндії в 1939 році і міжнародні позиції України. Може бути, в Москві ще до кінця не осмислили подій в США останнього місяця. Після безпрецедентного виступів вищих військових чинів 3 і 4 липня проти Трампа відбулася консолідація всього військово-політичного істеблішменту США (deep state) на гранично жорсткою антикремлівської платформі. Для широкого читача поясню, що deep state включає в себе таких людей як Помпео, Естер, Байден, Міллі і не включає Трампа.

Допускаю, що Обнуленыш досяг можливо настільки високого ступеня божевілля, що готовий піти на військову ескалацію та одержати відповідно з боку США «пекельні санкції». Але тоді його схоплять за руки свої ж в бункері. Пекельні санкції передбачають серед іншого арешт активів individuals close to the Putin regime (близько $1 трильйона) з наступним їх поверненням першого пост-кримінальному уряду Росії (to return ill-gotten assets to the Ukrainian people).

В силу вищевикладеного вважаю, що відкрита військова ескалація Кремля стає менш вірогідною, а якщо вона все-таки трапиться, то призведе до швидкого колапсу режиму.

Але що обов’язково відбудеться і вже відбувається, це масштабний політичний тиск на українську владу і суспільство з використанням п’ятої колони, в тому числі на телебаченні, яке на 90% контролюється зрадниками України Медведчуком і Коломойським. Саме так слід розуміти ультиматум Козака від 9 липня. Рахунок пішов уже на дні.

Щоб запобігти повзучу інкорпорацію України в Орду за сталінської методичці 1939 року, керівникам країни необхідно, на мій погляд, зробити такі очевидні кроки:

1) Заарештувати за звинуваченням у державній зраді трьох найбільш діяльних агентів держави-агресора – Єрмака, Коломойського, Медведчука;

2) Негайно відмовитися від нав’язаної Україні зрадником Єрмаком абсурдною і принизливої ролі в переговорах нормандського формату. З 12.07.2019 Україна постійно по-мазохістськи виступає в ролі недбайливого школяра, не виконує домашні завдання (російські хотілки, вписувані Єрмаком і Сурковим/Козаком у протоколи зустрічей радників президентів). Цього школяра суворі російські вчителі карають: б’ють лінійкою, ставлять в кут, вписують йому нові завдання, і навіть (найстрашніше!) погрожують не зустрічатися з ним, поки він не виконає їх останні хотілки.

Надіслати цих вчителів, куди подалі і повернутися до тієї абсолютно виграшній позиції, яку Україна послідовно займала в нормандському форматі до 12.07.2019.

Першим за своїм значенням і по черговості виконання, базовою вимогою Мінських угод є припинення вогню на лінії зіткнення сторін. Другим – висновок іноземної військової техніки іноземних військовослужбовців і найманців з території ОРДЛО,

Росія категорично відмовляється виконувати ці вимоги. Саме тому США і ЄС ввели серйозні економічні санкції щодо РФ і автоматично продовжують їх. Ця жорстка позиція України і Заходу була ще раз підтверджена на засіданні Ради Безпеки ООН 18 лютого 2020, присвяченому Мінськими угодами.

Москва спеціально зажадала провести це засідання, збираючись перетворити його ще одне судилище над Україною. Але воно перетворилося на тріумф української дипломатії.

Один за іншим представники провідних країн Заходу – США, Великобританії, Німеччини – безпрецедентно жорстко засуджували Російську Федерацію за агресію, за окупацію українських територій, за продовження війни і за невиконання нею (!) всіх ключових положень мінських угод – припинення вогню, виведення важких озброєнь, виведення російських військовослужбовців і «добровольців», звільнення утримуваних осіб, допуск ОБСЄ до будь-яких об’єктів на окупованих територіях.

Жодного докору на адресу України з приводу нібито невиконання нею Мінських угод чи за будь-якого іншого приводу не прозвучало ні від них, ні від представників тих країн, які виступили в більш спокійному формальному ключі, – КНР, Франція, Південна Африка.

Блискуче захищав інтереси своєї країни Сергій Кислиця.

Одна думка не покидала мене ці три години, і, я впевнений, всіх тих, хто в Україні дивився трансляцію засідання РБ. Як вдалося слугам народу при такому рівні світової солідарності з Україною опустити країну в положення жалюгідного чмо, вимушеного принижено виправдовуватися за якісь невиконані домашні завдання і искательно заглядати в очі кремлівського диктатора, вислуховуючи його роздратовані повчання і нові вимоги?!

Як учасник нормандського формату», Україна повинна заявити, що цій структурі слід зосередитися на досягненні сталого перемир’я під міжнародним контролем на лінії зіткнення сторін і негайного звільнення сотень своїх заручників, нудяться роками в катівнях підвалах ОРДЛО і в російських в’язницях в Криму і на території Росії.

Будь же обговорення «політичного врегулювання» є лицемірством, прикривають плани подальшої російської агресії. Ці плани Москва не приховує, постійно озвучуючи їх мовцями черепами маріонеткових «керівників» ОРДЛО.

Коли зусиллями громадянського суспільства вдалося зірвати березневу угоду Козака-Козиря, ця затримка призвела до сказу якогось «Родіона», постійного клоуна у вечірніх шоу італійського мудозвона. Виступивши з лайкою на жалюгідних українських експертів за викликом, він видав «головну військову таємницю» Кремля: «Не підпишете протокол про Консультативну Раду, не отримаєте шансу на припинення військових дій».

Родіон – не просто рядовий доведений до відчаю, донецький шахтар / комбайнер. His Excellence Родіон – великий «дипломат», надзвичайний і повноважний посол ОРДЛО на мінських переговорах. Це Москва срамными вустами Родіона відверто і цинічно підтверджує: «Не капитулируете, не приєднаєтеся до ОРДЛО – ми будемо продовжувати вас вбивати».

3) Як вже зазначалося вище, у Вашингтоні склалася консолідована, як ніколи раніше, двопартійна позиція підтримки України в її протистоянні російської агресії. Кульгава качка Трамп уже не здатний протистояти «deep state» в цьому принциповому питанні. В України з’явилася унікальна можливість отримати у Вашингтоні все, що їй потрібно для стримування планованої Кремлем ескалації агресії – major non-NATO ally status; залучення США і Великобританії в переговорний процес у форматі будапештського меморандуму, постачання оборонних озброєнь. Потрібна лише політична воля українського керівництва.

4) І, нарешті, ЗСУ повинні перебувати у стані найвищої бойової готовності, щоб у разі масштабної військової ескалації ворога зробити ціну цього нового витка агресії політично неприйнятною для російського суспільства і російського керівництва.

Україна, як і все міжнародне співтовариство, ніколи не визнає результатів російської анексії Криму та частини Донбасу і буде домагатися повернення окупованих територій усіма дипломатичними засобами. І це повернення відбудеться. На наступний день після того, як путінська Дзюдохерия звалиться під тягарем своїх злочинів проти власного народу і сусідніх держав. Комуністичний СРСР упав 22 серпня 1991 року, 24 серпня РРФСР визнала незалежність Латвії, Литви та Естонії.

А сьогодні президент Зеленський повинен вибрати свою долю. Не читки вимагають від актора, а повної загибелі всерйоз.

P. S. 13 липня Кулеба відповів твердим блискуче артикульованим НЕМАЄ на хамський ультиматум військового злочинця Козака від 9 липня. Браво, український МЗС! Слава Україні!