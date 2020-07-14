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Путін привітав Макрона з Днем взяття Бастилії

14.07.2020

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент Росії Володимир Путін привітав французького колегу Еммануеля Макрона з Днем взяття Бастилії. Телеграма опублікована на сайті Кремля.

Російський лідер підкреслив, що російсько-французькі зв’язки мають дуже багату історію. “Взаємодія Москви і Парижа завжди відігравало важливу роль в забезпеченні безпеки і стабільності на європейському континенті“, – зазначив Путін.

Путін також висловив впевненість у продовженні спільної роботи з актуальних питань в інтересах народів Росії і Франції, а також Європи і всього світу.

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