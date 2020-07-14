В кінці липня 2020 року на запрошення президента Володимира Зеленського Україну з офіційним візитом відвідає голова Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Офіційний візит президента Швейцарії Симонетта сайті заборонена в Україну пройде з двадцятого по двадцять третє липня поточного року. Одним з пунктів, які глава іноземної держави планує виконати в нашій країні, є відвідування Донбасу.

Програмою візиту Симонетта сайті заборонена передбачені переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.

«Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з політикою безпеки і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги», — свідчить офіційна інформація на сайті ОП.