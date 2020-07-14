Чемпіон всіх часів і народів! Трамп більше 20 тис разів публічно збрехав — The Washington Post

Президент США Дональд Трамп, станом на 9 липня, оголосив понад 20 тисяч помилкових чи неправдивих тверджень з різних питань, які він коментував.

Про це сьогодні повідомляє The Washington Post.

«Президенту Трампу знадобилося 827 днів, щоб зробити 10 тисяч справжніх і помилкових заяв, що в середньому становить 12 заяв щодня.

Але 9 липня, всього через 440 днів, президент перетнув позначку в 20 тисяч — в середньому 23 заяви щодня протягом 14-місячного періоду», — йдеться в повідомленні.

Станом на 9 липня кількість даних про такі заяви у базі даних проекту The Fact Checker становить 20 055 заявок протягом 1 267 днів.

Як зазначається, що не відповідають істині заяви Трампа були зроблені ним на різні внутрішні і міжнародні теми, зокрема, про процес імпічменту, пандемії коронавіруса і події навколо загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Найчастіше президент США спотворював дійсність, кажучи про те, що сучасний стан американської економіки — найкращий протягом усієї історії країни.

Крім того, Трамп регулярно говорив про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і самому великому зниження податків в американській історії, що також не є правдою.

P. S. Серед українських президентів з ним міг позмагатися, мабуть, тільки Порошенко…