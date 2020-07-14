Прибуття хасидів в Умані в цьому році неможливо — МЗС

Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування іудейського свята Рош Ха-Шана в поточному році є неможливим.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Умані Олександр Цебрий у вівторок, 14 липня.

За його словами, дане рішення було прийнято учасниками міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України. Цебрий також опублікував копію повідомлення МЗС №650/13-840-1815 від 10 липня за підписом заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара.

Згідно з документом, таке рішення прийнято з огляду поточної епідеміологічної ситуації в Ізраїлі, який знаходиться в «червоній зоні» за показниками захворюваності Covid-19, заборони проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та складності контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

При цьому в документі наголошується, що в ході зустрічей і переговорів головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з директором Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Ашером Шальмоном ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані в поточному році, однак попросила завчасно повідомити про офіційну позицію української сторони.

«При цьому простежуються спроби політизувати питання паломництва хасидів в Умані в цьому році, зокрема, карантинні обмеження і заборони підносяться деякими організаціями як приклад «антисемітизму» деяких представників української сторони і т. д. Відповідно, існує нагальна потреба вироблення узгодженої державної позиції та відповідного рішення про організацію святкування Рош Ха-Шана іудейською громадою в цьому році», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим учасники наради просять доручити Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т. ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в’їзд іноземних громадян в Україну).

Причетним центральним органам виконавчої влади та місцевим органам влади просять доручити розглянути альтернативні варіанти святкування Рош Ха-Шана, наприклад, участь у святкуванні обмеженої кількості представників іудейської громади, онлайн-трансляція богослужінь і т. д.