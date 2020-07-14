Авіаційний терорист, який кричав, що «Ісус був чорним», сам виявився білим

У літаку, який здійснював переліт з Сіетла в Чикаго (США) знешкодили терориста, який погрожував вбити всіх і кричав, що «Ісус був чорним».

В США 11 липня довелося екстрено посадити пасажирський літак через погрози одного з пасажирів. Про це повідомляє СПЖ з посиланням на Newsweek.

Під час польоту рейсу 422 авіакомпанії Alaska Airlines з аеропорту Сіетл-Такома у міжнародний аеропорт Чикаго о’хара один з пасажирів погрожував вбити всіх «в ім’я Ісуса». За свідченням інших учасників авіаперельоту, чоловік також вигукував слова про те, що «Ісус був чорним» і вимагав від інших пасажирів повірити в це.

Літак був направили в найближчий аеропорт.

Терориста знешкодили і передали поліції.

Цікаво, що вимагав визнати, що «Ісус був чорним», пасажир сам був білим.