Стало известно, как «нагрелась» Украина за последние тридцать лет

За последние тридцать лет температура воздуха в Украине выросла. Появились данные по регионам.

Глобальное потепление в мире сказалось и на погоде в Украине. Как говорит директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александр Косовец, которого цитирует «Урядовий курьер», за последние тридцать лет в нашей стране стало намного теплее.

Украина «прогревается» в регионах неравномерно.

Сильнее всего температура воздуха выросла в Киеве и Чернигове (на 1,6 градуса), а менее всего в Ужгороде (на 0,9 градуса).

Также специалист обращает внимание, что в нашей стране стало меньше осадков, а «дефицит увлажнения Украины растет».

9 июля 2020 года сообщалось, что глобальная температура в мире продолжает повышаться. Эксперты говорят, что в ближайшие пять лет она вырастет на 1,5 градуса.