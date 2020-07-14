Путін підписав закон про посилення контролю за переказами, вкладами і готівкою

Відразу після проведення Ради зі стратегічного розвитку та національних проектів Володимир Путін перейшов від проблем майбутнього до справ насущних.

А тут, як кажуть, непочатий край роботи. Особливо, що стосується контролю за нашими грошима.

13 липня був підписаний закон 208-ФЗ про внесення змін 115-ФЗ. 115-ФЗ – головний закон з контролю за відмиванням коштів. Його ще називають “антиотмывочный закон”. на його основі блокують рахунки та операції, а також надсилають інформацію в Росфінмоніторинг.

Зрозуміло, що контроль буде тільки посилюватися. А що було очікувати, якщо за даними банку Росії, обсяг наявних в економіці досяг рекорду, перевищивши 12 трлн. рублів. З початку року обсяг готівки зріс на 20%.

1. Контроль за купівлею продажем нерухомості.

Було обов’язковому контролю підлягають операції від 3 млн. рублів і більше при переході права власності

Стало – обов’язковому контролю підлягають операції від 3 млн. рублів і більше.

Якщо раніше можна було заплатити, але при цьому переходу права власності не було, то така операція не підлягала обов’язковому контролю. Тепер сам факт оплати вже буде підставою для обов’язкового контролю.

Нагадаю, що при обов’язковому контролі запитується повний покет документів, як на саму операцію, так і на джерела коштів.

2. Операції з вкладами

Було контролювалися лише в разі відкриття вкладів на 3-х осіб при сумі понад 100 тис. руб.

Стало поповнення та зняття вкладів на суму 600 тис. руб. підлягає обов’язковому контролю

Тепер дуже багато вкладники, у яких суми понад 600 тис. руб. зіткнутися з необхідністю надавати документи про джерело коштів.

3. Поштові перекази

Було – не контролювалися

Стало – перекази від 100 тис. руб. і вище підлягають обов’язковому контролю.

Тому, тепер або доведеться надавати документи, або розбивати суму переказів на менші, ніж 100 тис. руб.

4. Повернення коштів за невикористані послуги зв’язку

Було – не контролювалося

Стало – всі суми від 100 тис. руб. і вище підлягають обов’язковому контролю.

Тобто банк тепер при вступі на рахунок з таким призначенням платежу та сумою понад 100 тис. руб. буде прискіпливо розбиратися. По суті прикрита схема переказу коштів транзитом з особових рахунків операторів зв’язку. Коли будь-хто міг поповнити Ваш особовий рахунок, а Ви потім переводили гроші в банк. До речі, ряд роздрібних вуличних продавців отримували оплату за свій товар на телефон.

Основні положення закону набудуть чинності через півроку з моменту їх офіційного опублікування.