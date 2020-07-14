«Підвісили свіжу морквину». Аналітик — про слова Путіна про «історичний шанс» з житлом

Голова комітету з аналітики Російської гільдії керуючих і девелоперів (РГУД), заступник голови комітету з аналітики Російської гільдії ріелторів Михайло Тхорів прокоментував перенесення орієнтирів щодо щорічного будівництва в Росії не менше 120 млн квадратних метрів житла з 2024 року на 2027 рік. Таке рішення, як нагадує експерт, було прийнято на засіданні Ради зі стратегічного розвитку та нацпроектів.

У своєму авторському каналі в «Яндекс.Дзен» Михайло Тхорів зазначає, що «житло завжди було однією з головних тем політичної та соціального порядку. Обіцянки в цій сфері стали традицією ще з радянського часу. Навіть за останні 10-15 років цих обіцянок набралося достатньо».

Зокрема, за словами Хорькова, в 2008 році Володимир Путін поставив мету вводити 140-150 млн квадратних метрів житла до 2020 року (згідно з довгостроковим планом розвитку країни до 2020 року). У 2018 році президент знову ставить за мету вводити 120 млн квадратних метрів житла, але вже до 2024 року. Зараз такої цифри введення хочуть добитися, але в 2027-м.

Крім того, президент знову заявив про історичний шанс вирішити житлове питання: «У нас, ви розумієте, що я хочу сказати, є історичний шанс у найближчі терміни, абсолютно зрозумілі, може бути, вперше за всю історію Росії вирішити, кардинально вирішити житлове питання. Потрібно не упустити шанс, над цим потрібно наполегливо працювати», — наводяться недавно сказані слова Путіна.

«Попередній історичний шанс у країни був у 2012 році», — нагадує Михайло Тхорів і наводить таке висловлювання Володимира Путіна восьмирічної давнини: «Я виходжу з реалій, дивлюся, як розвивається наша економіка, як розвивається промисловість, як розвивається будівельний сектор, і виходжу з того, як зростають реальні доходи населення, як у нас розвивається банківський сектор. Ось все це разом дає мені підстави вважати, що у нас реально є історичний шанс, вперше, може бути, за сто років кардинально поміняти ситуацію в житловій сфері, вирішити цю гостру проблему».

«Добре, коли у країни є шанси. Погано, коли економічні показники перетворюють у політичні гасла. Ще гірше, коли ці гасла не тільки не розвивають ринок житла, але й шкодять йому», — вважає аналітик. На його думку, «давно пора перенести пріоритети з об’ємних показників на якісні. Пандемія була гарним історичним шансом відмовитися від безглуздих цілей». Рекордні плани з будівництва житла поставлять хрест на гармонійний розвиток міст та окремих територій, а також загострять проблеми з соціальною інфраструктурою, громадським транспортом і негативно позначаться на якості та різноманітності житла, вважає експерт.

Однак і в цей раз від цифри в 120 млн «квадратів» не відмовилися, а лише перенесли термін. «У підсумку президент і уряд лише повісили свіжу, соковиту морквину перед осликом і їдуть далі», — резюмує Михайло Тхорів.