Приватизація готелю «Дніпро» як апофеоз некомпетентність команди Сенниченко

Призначений на 15 липня аукціон з продажу через «ProZZoro.Продаж ліквідного держпідприємства претендує стати третьою після «Одеського Припортового заводу» і «Центренерго» символом корупційності і бездарності ЗЕ-влади з управління держактивами.

Автор не обмовився, сказавши, що саме з управління держактивами. Як справедливо зауважив відомий український економіст Юрій Гаврилечко, приватизація — це остання стадія санації державного підприємства (читай – одного із способів управління), при якій його передають новому приватному власнику не те, що абсолютно безкоштовно, але і з певними преференціями від держави саме для того, щоб збиткове підприємство, яке державні менеджери не можуть ефективно утримувати, стало в приватних руках хоча б беззбитковим. Але ніхто і ніде ніколи не продає прибуткові підприємства, називаючи це приватизацією.

Виникає закономірне питання: чому автор статті звинуватив нинішнє керівництво Фонду держмайна в некомпетентності та корумпованості?

По-перше, тому що неодноразово заявляючи в своїх інтерв’ю, виступах і ФБ-постах про необхідність залучення як можна більшої кількості учасників на аукціон з продажу готелю «Дніпро» в цілях підняття ціни об’єкта в результаті конкуренції, Сенниченко і До фактично до мінімуму звузили число інформаційних ресурсів, на яких опубліковано оголошення про проведеному тендері.

Причому зробили це в порушення абзацу 7 пункту 4 статті закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», в якій записано, що «після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніше ніж через 10 робочих днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному сайті Фонду державного майна України або на офіційному сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі». Так от, на офіційному сайті ФДМУ ІНФОРМАЦІЯ у розділі «Приватизація. Мала приватизація. Оголошено продаж» ПРО ОГОЛОШЕННЯ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ АТ «ДНІПРО» 15 червня 2020 року ВІДСУТНЯ. Вона є тільки у друкованому органі Фонду «Відомості приватизації» (№ 26 від 15.06.2020 р.).

Більш того, чомусь з офіційного сайту ФДМУ зникла посилання на широко рекламований Сенниченко та його заступниками в ЗМІ з жовтня 2019 року по червень 2020 року «Каталог об’єктів малої приватизації», в якому містилася більш детальна інформація з виставленим на продаж підприємствам і майна. А адже на його створення Фондом витрачені чималі бюджетні кошти.

І це при тому, що в своїй статті на «Українській правді» від 19 червня поточного року Сенниченко заявив: «Надважливо створити реальний аукціон і змагання інвесторів — розкрити абсолютно всю інформацію про об’єкт приватизації та забезпечити рівні умови аукціону для усіх».

По-друге, Фонд держмайна отримав готель «Дніпро» для виставлення його на приватизацію від Державного управління справами при Президенті України (Дус), яке до цього керувала цим державним ПРАТ (приватним акціонерним товариством), з грубим порушенням існуючої нормативно-законодавчої бази. Не будемо в цій статті навантажувати всіх читачів правової казуїстикою, а відішлемо тих, кому вона цікава до посту на ФБ члена Громадський Ради при ФДМУ громадського активіста Дмитра Качура, в якому він детально аналізує питання. Зазначимо тільки, що був проігнорований Порядок передачі Фонду держмайна ПРАТ «Готель «Дніпро» в управління, визначений Постановою Кабінету Міністрів № 1146 від 5.12.2012 р., та статей 10 і 11 Закону № 2269-VIII від 18.01. 2018 р. Це створює потенційну загрозу оскарження результатів аукціону з боку переможених учасників.

Третьою причиною, по якій автор звинувачує нинішнє керівництво Фонду держмайна в некомпетентності та корумпованості при організації продажу київського готелю «Дніпро», є стартова ціна, за якою об’єкт виставлено на приватизаційний аукціон. Вона визначена в розмірі 80 млн 923,4 тис гривень. Це номінал статутного капіталу ПАТ. У теж час залишкова балансова вартість активів підприємства на кінець 1 кварталу 2020 року становила 246 тисяч 927 гривень, тобто в 3 рази більше.

Хоча виставлення стартової ціни на аукціоні за номіналом передбачено законом № 2269-VIII, але нагадаємо читачам, що цей закон був пролобійований і прийнятий на початку 2018 року для спрощення вітчизняним, російським (!) і західним олігархам/корупціонерам привласнення залишилися українських держактивів «за копійки». Автор докладно писав про це у своїй статті «Влада узаконила корупцію та держзраду в приватизації». Крім того, закон «Про приватизацію державного та комунального майна» не забороняє керівництву Фонду держмайна провести незалежну оцінку» ПРАТ «Готель «Дніпро», яка була б більш адекватною в сьогоднішніх умовах проведення аукціону. Хоч автор і критично ставиться до «незалежним» оцінювачам як фахівцям, але не сумніваюся, що вона була більш розумною і високою.

Певну ж Фондом держмайна як стартову аукціонну ціну готелю «Дніпро» можна порівняти з ціною квартир в сусідніх кварталах. На сусідній вулиці Інститутській вони коштують дорожче – 3,4 млн гривень. Навіть якщо ціна в процесі очевидно адресного аукціону подвоїться до 160 млн, то 160/375 (кількість кімнат)/26.6 (курс долара) = 16 тис. доларів буде дорівнювати смарт-квартирі в ультрацентре Києва. Якщо ж говорити про вартість квадратного метра, то при встановленій ціні 80,9 млн гривень вона становить приблизно $250/кв. м при середньому в цьому п’яточку Києва $3,5 тис./кв. м.

Адже у готелі — безліч інших привабливих інвестиційних переваг: близькість до станції Метро, урядового кварталу, зупинок громадського транспорту, унікальні види з вікон на паркову зону Києва та річку Дніпро. Також є свій паркінг на 56 місць, 186 номерів, ресторани, бар, SPA-центр і кілька конференц-залів. В цілому будівля готелю складається з 12 наземних та одного технічного поверхів, бельетажу і підвалу. Номерний фонд розташований з 4-го по 12-й поверхи. Земля під будинком та паркінгом належать готелі на праві постійного користування.

Потенційно підвищується вартість чотирьох зіркового готелю «Дніпро» та в зв’язку з майже вже прийнятим Верховною Ради законопроект про гральний бізнес, у відповідність з яким тільки в таких закладах можуть працювати казино.

Аргумент Сенниченко та його заступників про стартовою ціною «Готелю «Дніпро» полягає в тому, що низька стартова вартість дозволить залучити більше бажаючих прийняти участь в аукціоні 15 липня, і тим самим створить конкуренцію і, відповідно, зростання продажної ціни приватизованого об’єкта. Це пояснення можна було б сприйняти як має право на існування, якщо б, з одного боку, не було перших двох причин, на які автор вказав вище. А з іншого боку, є ще одна, четверта, яка найбільш наочно свідчить про корупційні наміри Сенниченко і Ко.

Четверта причина, по якій автор звинувачує нинішнє керівництво Фонду держмайна в некомпетентності та корумпованості при організації продажу київського готелю «Дніпро», полягає в тому, що воно цілеспрямовано занижує інвестиційну привабливість об’єкта. Справа в тому, що згідно з нормами закону № 2269-VIII від 18.01. 2018 р. всі об’єкти поділені на дві групи: «Малої приватизації» — із залишковою балансовою вартістю активів менше 250 млн гривень, і «Великої приватизації», — від 250 млн гривень і вище. Так ось ПРАТ «Готель «Дніпро» балансує, як кажуть, на межі цих двох груп об’єктів. За підсумками 2017 року залишкова балансова вартість активів підприємства становила 247 млн 711 тис гривень, 2018 року — 249 млн 691 тис., 2018 року — 249 млн 415 тис., 2019 року — 246 млн 927 тис гривень.

Як видно з наведених цифр, за результатами минулого року активи готелю «Дніпро» хоч і ненабагато, але «схудли». Дозволю собі стверджувати, як фахівець у сфері приватизації та оцінки, що це було зроблено командою Сенниченка навмисне. А саме для того, щоб не проводити повноцінний конкурс з продажу цього ПРАТ з нормальними інвестиційними зобов’язаннями. Розсудливий, або правильніше сказати, державний підхід мав би полягати в тому, щоб збільшити вартість основних фондів підприємства до 250 млн гривень. Це зробити при бажанні «технічно» не важко.

Правда тоді довелося б продавати його не через «соросятскую» електронний майданчик «Prozorro.Продажі», яка мало того, що бере комісію в розмірі 3% від вирученої вартості в інтересах приватних осіб (тобто потенційно знижує вартість об’єкта з точки зору надходження грошей до Держбюджету), то про її корупційність «не говорив тільки «ледачий».

Якщо згадати, що до призначення Дмитра Сенниченко головою Фонду держмайна у вересні 2019 року він був незалежним членом Наглядової ради Prozorro, можна фактично говорити про приховану хабарі своїм колишнім колегам». Як, втім, і про залучення до технічного, податкового і юридичного аудиту «Готелю «Дніпро» міжнародних компаній Cushman & Wakefield, BakerMcKenzie, Delta Ingeneering. Як зрозуміло будь-якій розсудливій людині, послуги кожної з них оцінюється не менше ніж в $10 тис., а всіх разом близько 810 тис гривень бюджетних грошей, які зменшили дохід держави від запланованої приватизації об’єкта. Навіщо це було зроблено по відношенню до невеликого загалом підприємству очевидно – бажання «припудрити собі ніс» за рахунок отримання «подяки» від залучених іноземних партнерів.

Повторимося: щоб знизити інвестиційну привабливість готелю «Дніпро» і таким чином відсікти «зайвих» конкурентів, Евеліна Сапожкова, призначена Сенничено на початку 2020 року вже традиційному для ФДМУ статусі В. О. (не треба проводити кадровий конкурс) і розрекламована в якості досвідченого менеджера в готельному бізнесі почала збільшувати борги підприємства «Готель «Дніпро». Так, якщо за результатами 2019 року чистий прибуток ПРАТ становила хоч і смішні для розташованої в самому центрі столиці готелі 284 тис гривень (в середньому 23,67 тис в місяць), то за результатами 1-го кварталу 2020 року був отриманий збиток у розмірі 3 млн 719 тис. І відразу списувати на введений з середини березня поточного року коронавирусный карантин не можна, так як більша частина кварталу пройшла без цього обрушив будь-український бізнес обставини. Ну можна лише зробити знижку на 1/6 збитку, але не більше.

І це при тому, що як зазначив у своїй статті на «Українській правді» Дмитро Сенниченко команда нового в. о. директора зуміла зупинити фіктивні закупівлі, налагодити бухгалтерський облік, реструктурувати борги і підготувати дослідження ринку готельного бізнесу Києва».

Виникає закономірне питання-дилема: У ЧОМУ Ж СПРАВЖНЯ ПРИЧИНА ПОГІРШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ГОТЕЛЮ «ДНІПРО»? У поганому (гіршому, ніж попередній) менеджменті держпідприємства в особі в. о. директора Евеліни Сапожковой і наведеної нею на початку 2020 року командою з 5-ти радників, або ж в цілеспрямованому виконання нею вказівки Дмитра Сенниченко щодо зниження інвестиційної привабливості цього високоліквідного об’єкта з метою адресно продати його потрібного покупцеві?

Але ж голова Фонду держмайна неодноразово у своїх інтерв’ю і статтях характеризував Сапожкову як висококласного менеджера з 16-річним досвідом роботи в готельному бізнесі. Невже Сенниченко переплутав особисті симпатії з професіоналізмом, і, в кінцевому рахунку, помилився? Так начебто він не тієї «орієнтації», щоб вестися на почуття до молодої красивої жінки.

Однак, як би там не було, більшість справжніх фахівців у Києві в готельному «справі» стверджує, що Сапожкова «профі» в «близько готельному бізнесі». Але автор вважає все це лише спеціально запущеними конкурентами для дискредитації досвідченого фахівця чутками та плітками, і тому їм не вірить, і схиляється до думки, що Сапожкова просто виконувала вказівки керівництва ФДМУ по зниженню інвестиційної привабливості цього високоліквідного об’єкта з метою адресно продати його потрібного покупцеві. Питається: на користь кого? Так як Еліна Сапожкова працювала якийсь час у російсько-українського олігарха Бориса Фуксмана, який нині перебуває начебто в фаворі у ЗЕ-влади, то висновок напрошується сам по собі. Хоча лише сам конкурс покаже — чи це правда.

Непрямим підтвердженням даного висновку про цілеспрямоване зниження інвестиційної привабливості державного ПРАТ «Готель «Дніпро» перед його аукціонної продажем є той факт, що, якщо подивитися на опубліковану інформацію в «Відомостях приватизації», можна побачити: нинішнє керівництво готелю «Дніпро» фантастично переплатило чомусь (?) на землю. Так при нараховується щомісячно в казну держави за користування земельною ділянкою суми в розмірі 58 тисяч 511 гривень готель перерахував наперед аж 1 млн 532 290 тисяч гривень, тобто в 26 разів більше, ніж треба (!!!). І це при тому, що станом на 11.06.2020 р. заборгованість по заробітній платі на держпідприємство склала 420 291 гривень, плюс з неї готель повинен заплатити податок 213 521 гривень. Та ще ПРАТ «Дніпро» має заборгованість по податку на нерухоме майно перед столичною владою в сумі 154 723 гривень. А загальна кредиторська заборгованість готелю перевищує 4,5 млн гривень.

Але це ще не всі маневри, які зробило керівництво Фонду держмайна, щоб задовольнити апетити запланованого адресного покупця з точки зору ціни, за яку готель «Дніпро» можуть продати «своїй людині». Приватизаційна комісія відразу ж передбачила і унормировала варіанти, якщо ПРАТ не буде проданий 15 липня за 80,9 млн гривень. Оголошення про проведення аукціону через електронний майданчик «Prozorro.Продажі», опублікованому у «Відомостях приватизації», передбачено, що автоматично запускається через місяць аукціон з продажу цього об’єкта за стартовою ціною 40 млн 461,7 тис гривень, тобто в 2 рази нижче. Якщо ж друга спроба аукціону в середині серпня провалиться, то автоматично оголошується ще через місяць (тобто в середині вересня) третій аукціон за «голландською системою, яка передбачає поминутное зниження вартості об’єкта до першого поданого цінової пропозиції, але не нижче 1% (!!!) стартову ціну в 40 млн 461,7 тис гривень – 404,62 тис. ЯК КАЖУТЬ, «АЛЕКС КАПУТ».

Але це ще не все приватизаційні новації Сенниченко і Ко. П’ятою причиною, через яку автор звинувачує нинішнє керівництво Фонду держмайна в некомпетентності та корумпованості при організації продажу київського готелю «Дніпро», є інвестиційні зобов’язання, записані в умовах продажу ПРАТ «Готель «Дніпро». Їх дивовижність полягає в тому, що в першому пункті умов продажу цього держпідприємства записано збереження номерного фонду готелю на рівні не менше … 100 номерів. І це при наявності в ньому сьогодні 186 номерів, які б стали в нагоді при відкритті в «Дніпрі» казино.

Так як законом встановлений термін типових інвестиційних зобов’язань у 5 років, то виникає підозра, а чи не для того буде «Дніпро» продан, щоб його в 2025 році знести і побудувати в самому центровом місці столиці України готель/офісний центр у вигляді хмарочоса? Адже поруч плутаючи майданчик знесеного ресторану на Хрещатику ресторану «Столичний». Мало того, що це може серйозно зіпсувати історичний вигляд центру Києва, але й призведе до знищення пам’ятника архітектури радянського періоду, одного з туристичних рекламних «осіб» нашій столиці, яким є «Готель «Дніпро».

Паралельно з усіма перерахованими вище маневрами команди голови Фонду держмайна Сенниченко по організації непрофесійної, адресної та корупційної продажу ПРАТ «Готель «Дніпро» Сенниченко і До завалили покладену на ФДМУ завдання щодо управління великими держкорпораціями і держпідприємствами. Про важливість цього питання для нормального функціонування української економіки автор писав у своїх статтях «Світова криза, приватизація та проблеми управління державними підприємствами в Україні» і «В сьогоднішніх умовах приватизація ФДМУ будь-яких держактивів є злочином». Що ж змінилося з моменту опублікування даних матеріалів на «Хвыле» в кінці березня — на перших числах квітня 2020 року?

НАВЕДЕМО КОНКРЕТНІ ПРИКЛАДИ ЗАВАЛУ КЕРІВНИЦТВОМ ФДМУ ЗАВДАННЯ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАКТИВАМИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИСА

Завод «Електроважмаш». 27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів за поданням заступника голови ФДМУ Ігнатівського (в минулому менеджера Ахметова) затвердив призначення в. о. директора цього держпідприємства Віктора Бусько. Той з 2012 по лютий 2018 року обіймав посаду генерального директора українського підприємства «Запоріжвогнетрив», що входить у групу «Метінвест» Ахметова-Новинського, а потім продовжував кар’єру в цьому ж приватному олігархічному холдингу. Ігнатовський охарактеризував Бусько як дуже ефективного менеджера.

24 червня 2020 року Харківський суд відсторонив від займаної посади в. о. генерального директора держпідприємства «Електроважмаш» Віктора Буська. За даними ЗМІ голова профспілкового комітету заводу «Електроважмаш» Дмитро Никоненко написав листа на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

В ньому від імені трудового колективу він повідомив, що завод знаходиться в складному економічному і фінансовому становищі, піддається перевіркам, а його менеджмент став об’єктом слідчих дій за виведення грошей підприємства та махінації при продажу продукції нижче собівартості.

«Це призвело до негативних наслідків — зниження обсягів виробництва, недозавантаженість працівників на робочих місцях, зниження рівня заробітної плати і, найголовніше, затримки з її виплатою. На межі виживання опинилася більша частина унікальних фахівців, які змушені звільнятися в пошуках іншого місця роботи», — йдеться в листі.

У зверненні народного депутата від «Слуги народу» Юрія Здебского, якому профспілковий збори доручив представляти інтереси трудового колективу в Києві, підкреслюється, що керівництво ФДМУ затягує проведення конкурсу на посаду гендиректора «Електроважмашу», в результаті чого в. о. директора підприємства не несе ніякої відповідальності за свої дії, що ведуть до банкрутства підприємства, руйнування його технологічної та інтелектуальної бази.

Нагадаємо, 18 червня на «Електротяжмаші» були проведені обшуки в зв’язку з тим, що Національна поліція почала розслідувати кримінальну справу про поставки продукції харківського заводу ” Брянському машинобудівному заводу (РФ) в обхід санкцій. Були вручені підозри у вчиненні злочинів в. о. генерального директора держпідприємства Віктору Бусько, а також його заступнику.

У головному управлінні Національної поліції повідомили, що слідчі дії на «Електротяжмаші» проводять СБУ і прокуратура, а кримінальне провадження відкрито за статтею 191 КК України — привласнення та розтрата державних коштів, причому в особливо великих розмірах. В офіційному ж повідомленні прокуратури Харківської області йдеться: «Нанесений державі збиток тільки від продажу 2 тягових агрегатів становить понад 1 млн гривень».

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія». ОГХК — це вітчизняний сировинної гігант, який монопольно видобуває в Україні титанову руду. У неї входять два гірничо-збагачувальні комбінати: Іршанський і Вільногірський.

25 лютого без всякого конкурсу наказом ФДМУ виконуючим обов’язки голови правління ОГХК був призначений помічник лідера «ОПЗЖ – за життя» Віктора Медведчука Михайло Макаров. Той привів з собою одночасно двох радників – англійця Пітера Девіса, який вже в березні був призначений першим заступником голови правління, і Тетяну Гогенко. Вони обидва були «парашутистами» з транснаціонального холдингу Glencore. Останній тісно пов’язаний з російським капіталом: йому належать частки в «Русалі» (8,65%) і казахському «Казцинке» (50,7%). А в 2018 році Glencore за 300 млн євро купила 0,57% акцій російської «Роснефти», якою керує найближчий друг президента Росії Ігор Сєчін.

19 березня Фонд держмайна на додаток до Девісу і Гогенко призначив ще двох членів правління – рабина (!) Натана Хазіна і бізнесмена зі сфери дрібної телефонії Юрія Кияшко, які ну ніякого відношення до гірничодобувної промисловості не мали.

Але «фішка» кадрового призначення Макарова полягала в тому, що той буквально через кілька днів пішов на лікарняний, і обов’язки в. о. директора став виконувати Пітер Девіс. Іншими словами, він отримав статус виконуючого обов’язки В. о. генерального директора. Але найцікавіше навіть не в цьому, а в тому, що Михайло Макаров, не виходячи з лікарняного звільнився зі своєї посади, і тепер ОГХК в повному обсязі рулить В. О. В. О. керівника Пітер Девіс. Як говориться, ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ КОРУПЦІЙНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ФОНДУ ДЕРЖМАЙНА.

Але це лише «квіточки». «Ягідка» полягає в тому, що незважаючи на клятвені запевнення глави ФДМУ Сенниченко та В. О. директора ОГХК Пітера Девіса, титанове сировину тепер буде продаватися безпосередньо закордонним переробникам самою компанією і за високими ринковими цінами, на сайті «Мінпрому» з’явилося повідомлення про придбання його продукції на 200 млн гривень українським ТОВ «Керамплюс». Причому це останнє позиціонує себе як ексклюзивний дистрибутор/постачальник.

Ця інформація підтвердила висловлені раніше відомим українським журналістом та блогером Сергієм Лямцем підозра, чому керівництво ФДМУ замінило загалом попередній ефективний менеджмент «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» новими людьми, а ті почали розривати укладені до їх приходу контракти.

Схеми з ексклюзивним дистриб’ютором активно практикувалися в бурхливі 1990-е. Тоді при великих заводах з’являлися офшорні прокладки, які скуповували за безцінь продукцію заводів, щоб потім продавати по всьому світу вже за ринковими цінами. Ця схема, а також сумно відомий толінг (давальницька схема) були двома основними схемами, за допомогою яких нинішні олігархи України, Росії, Казахстану та інших екс-республік СРСР сформували свій первинний капітал.

Зайве говорити, що ТОВ «Керамплюс» — це лише торгова «прокладка». Засновник і власник компанії з документами — Віталій Кучук. Але «Мінпром» вказує, що компанія є складовою частиною торговельної мережі, в центрі якої стоїть кіпрський офшор MCD Ltd. Дійсно, сайт офшорної компанії це підтверджує. Таким чином, замість однієї прокладки ми маємо відразу дві. А титанова сировина вони закуповують набагато дешевше від ринкових цін. ОСЬ ВАМ І ПРОГОЛОШЕНА СЕННИЧЕНКО «БОРОТЬБА З КОРУПЦІЙНИМИ СПАДЩИНОЮ ПАПЄРЄДНІКІВ.

«Одеський припортовий завод». 7 листопада 2019 року наказом голови Фонду держмайна були припинені повноваження старого голови Наглядової ради ОПЗ і призначено на його місце заступник голови Фонду Сергій Ігнатовський. 24 січня 2020 року 24 січня, Кабмін за поданням ФДМУ призначив виконуючим обов’язки голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколи Синицю. Той в останні кілька років обіймав посаду в. о. директора ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство», і був власником і головою правління торгової марки «Два гуся».

2 березня поточного року ФДМУ замінив двох членів Наглядової ради ОПЗ на працівників Фонду. 19 березня 2020 року рішенням Наглядової ради підприємства були замінені 4-ре члена правління «Одеського припортового заводу». Причому троє з 4-х новопризначених раніше жодного стосунку до сфери виробничої і комерційної діяльності ОПЗ не мали. І це при тому, що при старому керівництві «Одеський припортовий завод» за результатами господарської діяльності за 2019 рік вперше з 2015 року закінчив з чистим прибутком в 3,092 млн гривень.

Щоб зробити «хорошу міну при поганій грі» і хоч якось виправдати призначення на посаду в. о. директора людини, абсолютно далекої від сфери діяльності ОПЗ, Сенниченко за погодженням з урядом і за допомогою НАБУ розіграв постановочне шоу із затримання групи осіб, які нібито пропонували йому хабар у розмірі $5 млн за призначення головою правління «Одеського припортового заводу» потрібної людини. Автор писав про це у своїй статті «Чергове «антикоррупционно-приватизаційне» шоу НАБУ, САП та Фонду держмайна?»

Паралельно з кадровими перестановками на ОПЗ, в результаті яких значно зменшилася кількість галузевих професіоналів у керівництві підприємства, ставленики ФДМУ в Наглядовій раді примудрилися провести і … скасувати результати конкурсу з відбору компаній на постачання давальницької сировини (мінеральних добрив) «Одеського припортового заводу». Причина – перемога в тендері компанії Коломойського-Хомутинніка «Укрнафтобуріння», яка запропонувавши значно більш високу ціну, зуміла обійти сімох конкурентів, у тому числі азербайджанську «Сокар», яку уряд Гончарука і керівництво ФДМУ готували на роль майбутнього інвестора припортового заводу.

Як виправдання своїх дій Наглядова рада ОПЗ назвав побоювання, що власники компанії-переможця зробили свої «значно завищені, економічно необґрунтовані цінові пропозиції з метою отримати важелі управління припортовим заводом і взяти його під свій повний контроль, не допустивши в подальшому його приватизації.

6 липня 2020 року голова Фонду держмайна Сенниченко наказом замінив представника ФДМУ в Наглядовій раді ОПЗ свого заступника Сергія Ігнатовського, який виконував повноваження голови НС заводу НА … САМОГО СЕБЕ. Такий «фінт вухами» багатьох спантеличив з двох причин: по-перше, тому що не панська це справа чолі відомства виконувати подібні функції. Його завдання здійснювати загальне керівництво. Своїм несподіваним рішенням він навіть «переплюнув» попередника Ігоря Білоуса, який обіймав посаду голови ФДМУ з травня 2015 р. по квітень 2017 р., який наважився єдиний раз за всю історію Фонду держмайна стати рядовим членом Наглядової ради великого держпідприємства (у нашому випадку з ОПЗ). Але щоб головою НР??? По-друге, тому, що в червні поточного року прес-служба заводу повідомила про рекордний кількості хімічної продукції, виробленої і відвантаженої підприємством на експорт за травень та за всі 5-ть місяців 2020 року, і ряді фінансових успіхів підприємства. Тобто начебто Ігнатовський не погано керував заводом.

Але все пояснюється просто: Сенниченко також, як і його попередник Білоус, хоче офіційно отримувати великі винагороди за його «роботу» як члена/голови Наглядової ради ОПЗ. Так і можна не сумніватися, що західна компанія Pericles Global Advisory, яка відібрана в якості інвестиційного радника з приватизації «Одеського припортового заводу» буде «вдячна» за зроблений на її користь вибір і за надані їй послуги з боку керівництва ФДМУ. Як вже писалося в ЗМІ вона за договором з Фондом держмайном отримує $855 тис фіксованого гонорару плюс 1,74% бонус від суми після продажу держпідприємства. Погодьтеся – не зайва для українського Держбюджету сума грошей.

«Центренерго». З червня 2019 року, після вступу на посаду Президента України Зеленського виконуючим обов’язки гендиректора цієї держкомпанії став Володимир Потапенко. У вересні 2019 року Кабінет Міністрів за поданням в.о. голови ФДМУ Трубарова узаконив його призначення в якості «Тво» гендиректора. Потапенко привів на «Центренерго» свою команду, яка замінила людей, наближених до Кононенко — соратника екс-президента Порошенко.

Після зміни менеджменту енергокомпанія почала укладати прямі договори на постачання електроенергії з підприємствами групи «Приват». Крім того, «Центренерго» підписало договір на поставку вугілля з ТОВ «Нафта Форс», засновник і директор якої, за даними ЗМІ, тісно пов’язаний з Коломойським.

Восени 2019 року вибухнув скандал через те, що «Центренерго» відмовилося купувати вугілля у вітчизняних шахт, початок його нібито купувати в Росії і ДНР за завищеними цінами, і продавати вироблену електроенергію за заниженими тарифами феросплавним заводам Коломойського.

26 лютого 2020 року Кабінет Міністрів за пропозицією Фонду державного майна погодив призначення Олександра Корчинського виконуючим обов’язки генерального директора ПАТ «Центренерго». Той раніше був гендиректором компанії «Технова» (Чернігівська ТЕЦ) і є наближеним до Ахметову, який скупив 1/3 боргів енергокомпанії.

У відповідь колишнє керівництво «Центренерго» заблокувало головний офіс підприємства, щоб перешкодити заходу нового гендиректора. А 28 лютого 2020 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції ПАТ «Центренерго». Зокрема, — звільняти в. о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру. Таким чином, керівництво ФДМУ, з одного боку, втягнувшись у «війну» між Ахметовим і Коломойським продемонструвало свою заангажованість інтересами одного з олігархів, а з іншого боку, показало свою правову безпорадність.

Зрештою боротьба навколо «Центренерго» між нашими енергетичними олігархами за участь ЗЕ-влади, якщо судити за підсумками виїзного засідання профільного комітету Ради з участю представників Міністерства енергетики, яке відбулося 3 липня, на сьогоднішній момент призвела до таких результатів: по-перше, Корчинський вступив на посаду в. о. гендиректора, але люди Коломойського залишаються в керівництві держкомпанії на ключових посадах. По-друге, держкомпанія укладе договори на постачання вугілля з шахт Ахметова. По-третє, приватизація підприємства відкладатися не буде, незважаючи на великі борги «Центренерго», і найбільш імовірним покупцем її «за копійки» стане найбагатший українець. І, по-четверте, феросплавним заводам Коломойського і Пінчука Верховна рада дозволить купувати більш дешеву електроенергію в Росії і Білорусії.

Але найцікавіше навіть не вищеописаний олігархічний «себябойчик», який в черговий раз обернеться пограбуванням простих громадян, а червневі коментарі про ситуацію на «Центренерго» голови ФДМУ Сенниченка, в яких він заплутавшись в артикуляції цифр про збитки і прибутки держкомпанії, її кредиторської і дебіторської заборгованості, продемонстрував свою повну фінансову безграмотність.

Про героїчних управлінських «одвірках-«досягнення» керівництва Фонду держмайна можна багато ще про що говорити і на прикладі державних обленерго («Хмельницьк»-, «Черкаси»-, «Запоріжжя»-, «Миколаївобленерго»), в правління і Наглядові ради яких Сенниченко і Ігнатовський ще в грудні 2019 року ввели своїх людей. Але більш показовим свідченням некомпетентності та непрофесійності нинішнього менеджменту ФДМУ став ЗАВАЛ ЇМ під приводом відсутності бюджетних грошей завдання організації роботи Єдиної бази звітів про оцінку майна» з видачі довідок громадянам країни про вартість об’єктів нерухомості для здійснення ріелторських угод купівлі-продажу квартир, будинків, приміщень і споруд.

Фонд держмайна не виконав вимогу закону № 2047-Д, прийнятого Верховною Радою у грудні 2019 року, про ліквідацію корупційних «електронних майданчиків Яценко» та початок з 1 липня 2020 року видачі зазначених довідок без посередництва «незалежних оцінювачів» як посередників. Це мало того, що дискредитує саму ідею можливості вирішувати держвідомств «сервісні» завдання по обслуговуванню громадян в рамках широко розрекламованої програми «держави в смартфоні», і викликає в цьому ракурсі підозра про змову керівництва ФДМУ з тендерним махінатором Яценко, так ще змушує наших громадян розщедритися на «комісійні» посередникам.

Впевнений, що Зеленський та його найближче оточення з Офісу Президента вже зробили висновок про рівні «приватизаційного професіоналізму» Сенниченко і Ко. Про це свідчать і циркулюючі з кінця травня чутки про намір Зе-команди замінити нинішнього керівника ФДМУ на Павла Куфтырева. Намагаючись хоч якось стабілізувати хиткість свого становища, Сенниченко знову зробив маневр у вигляді здачі їм НАБУ нібито бажаючих дати йому хабара за вирішення кадрових питань. Типу «подивіться, який я чесний і непідкупний». «Більше такого не знайдете. А професійність – справа вже десяте». Перший випадок з цієї серії автор проаналізував у своїй вже згадуваний статті «Чергове «антикоррупционно-приватизаційне» шоу НАБУ, САП та Фонду держмайна?».

Недавній липневий маневр голови ФДМУ з превентивним викриттям «хабародавців» шитий ще більш «білими нитками», ніж попередній випадок. По-перше, який ідіот буде пропонувати Сенниченко хабар після того, як він начебто вже один раз здав антикорупційним органам «заинтересантов» для входження своєї фірми/людей в давальницькі схеми на «Одеському припортовому заводі». По-друге, ну припустимо, що автор помиляється і не прав в оцінці першого і другого випадків з пропозицією неправомірної вигоди голови Фонду держмайна. Тоді виникає питання: що ж це за дебіл, який намагається Сенниченко «втюхати» значно меншу суму в розмірі $800 тисяч (проти $5 млн у першому випадку з ОПЗ) за вирішення кадрових питань аж по двох держпідприємств – «Черкасиобленерго» і … того ж ОПЗ. Ну явно у НАБУ не було більше під рукою кешу для демонстрації спільного з Фондом «маски-шоу». І, по-третє, про театральній постановочности останнього «взяткодавания» є результати першого затримання трьох корупціонерів. Незважаючи на анонсовану НАБУ і САП в ЗМІ ще в квітні інформацію про завершення слідства по $5 млн і передачі справи в суд, як то непоміченою і не отреагированной з боку правоохоронних органів пройшло повідомлення, що 28 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок і затвердила угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і колишнім адвокатом, якого звинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України. Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. У той же час, згідно ст. 75 КК України суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням з випробуванням строком на 3 роки. Іншими словами, по суті, він залишився не покараним. ІНШИМИ СЛОВАМИ, АВТОР УПЕВНЕНИЙ, ЩО ПРОСТО «СОРОСЯТСКОЕ» КЕРІВНИЦТВО АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ РЯТУЄ ІМІДЖ «СОРОСЯТСКОГО» МЕНЕДЖМЕНТУ ФОНДУ ДЕРЖМАЙНА.

Все вищесказане, звичайно ж, наводить на сумні думки про антинародну та злочинної «приватизаційної політики», яку сьогодні проводить нинішнє керівництво Фонду держмайна, і ЗЕ-влада в цілому. Можна лише сказати, що нову поживу для роздумів дасть призначений на 15 липня на електронному майданчику «Prozzoro» аукціон щедрості» з продажу 100%-го пакету акцій столичного ПРАТ «Готель «Дніпро».