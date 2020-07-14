Служба безпеки України затримала Дмитра Штанько за підозрою в шахрайстві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Затриманий Штанько записував скандальні розмови з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком. Тоді, наприкінці березня, після того, як нардеп Гео Лерос оприлюднив записи розмов з Денисом Єрмаком, розгорівся скандал.

На плівках Єрмак нібито обговорював хабара за сприяння у призначенні на високі посади.

«Штанько затриманий за підозрою в шахрайстві. Його затримали на «гарячому» при отриманні 100 тисяч доларів винагороди за «вирішення» питання про повернення вилученого правоохоронцями майна. Інших деталей операції поки немає», — повідомило джерело видання.

Нагадаємо, в квітні СБУ відкрила справу за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака, а в червні НАБУ зобов’язали почати розслідування відносно нього та можливих схем.

За словами самого Штанько, він і ще один фігурант Сергій Шумський,були посередниками в зборі $100 000 для братів Єрмак.

Сам глава ОПУ і його брат заперечували причетність до цього.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що Єрмак хоче карати за публікацію таємних записів розмов чиновників.

В тему: Єрмак взяв 3 мільйона кредиту і зберігає готівкою $347 тисяч

Битва «смотрящих»: хто і як зчепився за владу в Києві

SKELET-info

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

«Плівки Єрмака»: СБУ затримали одного з фигурнатов оновлено: 14 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0