Лукашенко відмовився від передвиборних виступів по радіо і ТБ

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від виступів по державному радіо та телебаченню в рамках кампанії по виборах президента республіки.

Про це повідомила завідувачка правової, аналітичної та методичної роботою Центрвиборчкому Галина Мкртчян, – передає Інтерфакс.

“Лукашенко балотується на новий термін, відмовився від наданого йому виборчим законодавством часу на передвиборні виступи (на радіо і телебаченні – ред.)”, – сказала Мкртчян на засіданні ЦВК. У вівторок ЦВК, крім реєстрації кандидатів у президенти, визначив час і дати їх виходу в ефір з виступами.

Так, виступи по радіо заплановані на понеділки і середовища, перші ефіри очікуються 20 і 22 липня. Правом на подальші виступи можна буде скористатися 27 і 29 липня. На це буде відведено одну годину – з 8 до 9 ранку.

“По телебаченню виступ пропонується транслювати з 17 до 19 години у вівторок 21 липня і 28 липня”, – уточнила Мкртчян. Теледебати кандидатів пропонується провести 30 липня. За підсумками засідання кандидатами на пост президента були зареєстровані п’ять чоловік, включаючи Лукашенко. Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня.