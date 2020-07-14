Італійський партизан: Гордон записав сатиричну пісню про Соловйова

Журналіст Дмитро Гордон записав пісню «Італійський партизан» і присвятив її одному з головних кремлівських пропагандистів Володимиру Соловйову. Відповідну композицію Гордон опублікував на своєму YouTube-каналі.

Своєю піснею журналіст хотів в черговий раз підкреслити, що Володимир Соловйов невпинно прославляє Росію і Путіна, а сам вже купив дві вілли в Італії, платить там податки і при будь-якому зручному випадку їде на «прогнилий» захід. У пісні присутні слова про те, що за гроші кремлівський пропагандист готовий продати рідну матір.