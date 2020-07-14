Росія потроллила Раду за легалізацію грального бізнесу

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в жартівливій формі привітала Верховної Ради з прийняттям законопроекту про держрегулювання грального бізнесу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Захарова зазначила, що згідно з новим законодавством, доходи від грального бізнесу планується направляти на підтримку спорту, медицини та освіти.

«А як інакше: хочеш розвивати спорт — крути рулетку; хочеш освіта — роздавай карти. І медицина без азарту взагалі не медицина. Молодці, так тримати!», — написала спікер МЗС країни-агресора.