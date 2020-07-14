Кавуновий сезон: користь і шкода улюбленої літньої ягоди

Ці великі «м’ячики» насправді є ягодами і мають високий ступінь корисності для організму. Вони здатні не тільки вгамовувати спрагу, але і допомогти в лікуванні різних, у тому числі і досить серйозних недуг. А чи багато ми знаємо про корисність цього продукту і про те, чим може він нашкодити нашому організму?

Чим корисний кавун?



М’якоть кавуна насичена безліччю корисних елементів, серед яких безліч унікальних антиоксидантів. Серед цих речовин багато каротину, тіаміну, аскорбінової кислоти, ніацину і рибофлавіну. Антиоксиданти позитивно впливають на діяльність усіх систем нашого організму. Вони попереджають старіння клітин і стимулюють процеси їх регенерації. Також ці речовини чудово очищують організм від шлаків і токсинів, перешкоджають агресивному впливу на нього вільних радикалів. Саме антиоксиданти відіграють важливу роль запобігати онкологічним захворюванням і багатьох інших недуг.

Наприклад, каротин особливо позитивно впливає на зір, перешкоджаючи появі короткозорості, далекозорості та інших хвороб зорового апарату. Також речовини, що містяться в кавуні, чудово стимулюють захисні сили нашого організму, зміцнюючи імунітет.

Кавун – це одна з небагатьох ягід, яка має у своєму складі значну кількість фолієвої кислоти. Цей елемент особливо корисний для нервової системи. Він просто незамінний для сімейних пар, які вирішили обзавестися дитиною, а також для тих, хто вже перебуває в очікуванні малюка. Фолієва кислота стимулює повноцінний і правильний розвиток клітин і відповідає за формування нервової системи майбутньої дитини.

Кавун піде на користь і мамам, що годують груддю, адже стимулює процеси лактації, а також налагоджує травні процеси. Варто ввести кавун у раціон тим людям, які мають проблеми з нирками і серцево-судинною системою. Ця ягода є відмінним сечогінним засобом, що очищує нирки від шлаків, перешкоджаючи відкладенню солей і формуванню каменів. У ста грамах кавуна міститься більш ніж половина добової норми магнію, який, до речі, допомагає повноцінному засвоєнню усіх інших вітамінів і мінералів. Дефіцит магнію в організмі негативно позначається на діяльності м’язів і нервової системи. Крім того, така нестача призводить до того, що людина буде почуватися слабкою і втомленою.

Систематичне споживання кавуна піде на користь людям з гіпертонією. Це багато в чому пояснюється його сечогінною дією, а також наявністю в його складі того ж магнію. Також завдяки цьому елементу дана ягода є непоганим антидепресантом і допоможе впоратися з проблемами зі сном, а також із втомою. При підвищеній дратівливості варто просто включити її у свій повсякденний раціон. Завдяки наявності значної кількості рідини і сечогінному ефекту, кавун здатний допомогти тим людям, які страждають від надмірної ваги. Він не дає затримуватися зайвій воді в організмі, містить мінімум калорій і усуває відчуття голоду.

Лікування кавуном



У терапевтичних цілях може застосовуватися не тільки м’якоть цієї ягоди, але і її насіння, а також шкірка. Для лікування гарячкових станів варто розтерти кавунові насіння і з’єднати їх з холодною кип’яченою водою у співвідношенні 1:10. Такий напій можна підсолодити цукром, медом або фруктовим сиропом і споживати в необмежених кількостях. Для усунення нападів подагри влаштуйте собі пару-трійку розвантажувальних днів на одному кавуні. Їжте по двісті – двісті п’ятдесят грамів м’якоті з інтервалом у дві години. Така дієта принесе користь і при артрозі, а також при суглобових недугах.

Для корекції циститу, пієлонефриту, усунення каменів у нирках уратного і оксалатного типу варто споживати на день по два – два з половиною кілограми кавунів. Такий засіб ефективно виводить патологічні бактерії і соки з організму. Для лікування коліту і гастриту варто заварити сто грамів сушених кірок кавуна пів літром окропу і настоювати до повного охолодження. Отриманий настій потрібно процідити і споживати по одній склянці безпосередньо перед їжею.

Для кого небезпечний кавун?

Якщо ви страждаєте від каменів у нирках або сечовому міхурі, то значний розмір утворень – це протипоказання для такого лікування. Кавунова м’якоть може нашкодити за наявності у людини проносу або коліту. Не можна їсти цю ягоду і при порушеному відтоку сечі. Людям із порушеною діяльністю ШКТ варто дотримуватися обережності при споживанні кавуна, адже надмірний прийом може спровокувати діарею. Кавун, застосування якого показано в терапевтичних цілях, має масу переваг, проте його потрібно споживати дозовано.