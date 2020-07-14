«Нафтогаз» витратив на зарплати та премії своїм топ-менеджерам 343 мільйонів

НАК «Нафтогаз» в 2019 році виплатив своєму управлінському персоналу 343 млн гривень, йдеться в звіті держкомпанії за міжнародними стандартами.

Управлінський персонал — це 16 осіб (два роки тому було 15): 5 членів правління та 11 директорів. Мова йде про їх зарплати, премії і т. п.

У доповіді нафтовики похвалилися своїми заробітками, порівнявши їх з доходами колег:

«В результаті проведених заходів з модернізації обладнання та оптимізації чисельності персоналу, показник рівня середньомісячної заробітної плати працівників підприємств групи «Нафтогаз» в 2019 році порівняно з 2018 роком зріс на 34%, що значно перевищує аналогічний показник по Україні (18%) та промисловості (22%)».

Керівник «Нафтогаз» Андрій Коболєв отримав 21,2 млн гривень, але, як запевняють автори звіту, з лютого він віддавав свою зарплату на благодійність. Перевірити це складно. Коболєв заявляв ЗМІ, що не подає декларацію, оскільки його посада не підпадає під дію профільного закону.

Останній раз Коболєв подавав декларацію ще в 2016 році. Тоді він задекларував близько 12,5 млн гривень, житловий будинок у Вишгородському районі, Київської області) площею 287,6 м. кв., гаражний кооператив 42 м кв. А також ще один житловий будинок в Києво-Святошинському районі (275,5 м. кв.) і ділянка розміром в 1204 м. кв. там же. З транспорту був вказаний Porsche Cayenne 2007 року випуску, Mercedes-Benz 2008-го і Lexus 2011-го.

Інші працівники про благодійництво не повідомляли, і, згідно зі звітом, отримали наступні суми:

Сергій Перелому — 25,7 млн гривень (2,1 млн гривень/місяць);

Сергій Коновець — 29,9 млн гривень (2,5 млн гривень/місяць);

Юрій Колбушкін — 22,1 млн гривень (1,8 млн гривень/місяць);

Микола Гавриленко — 18,7 млн гривень (1,6 млн гривень/місяць).

Всього в НАК «Нафтогаз» працювало 55,1 тис. осіб на кінець 2019 року.

dubinsky.pro