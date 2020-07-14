У Харкові напали на журналістів, які знімали сюжет про вбивство дитини і матері суїцид

У Харкові невідомий напав на знімальну групу місцевого телеканалу АТН. Це сталося, коли журналісти знімали сюжет про самогубство 37-річної харків’янки, яка задушила свого 10-річного сина. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Уточнюється, що зловмисник відібрав у оператора штатив від відеокамери і кинувся на припаркований поруч автомобіль, за яким намагався сховатися оператор. Неадекват бив машину, а , а потім відірвав від неї дверні ручки. З-за дій чоловіка журналісту та оператору довелося покинути місце події.

В обставинах події поліція розбирається.

Нагадаємо, 13 липня в будинку, розташованому в Тбіліському провулку Харкова, виявили мертвими 37-річну жінку і її десятирічного сина. За попередніми даними, мати задушила дитину, після цього вона порізала собі вени і померла від втрати крові.