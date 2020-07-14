Українці поставили Зеленському «трійку» за його роботу

Сьогодні глава соціологічної компанії Active Group Олександр Позній на прес-конференції презентував результати нового опитування. А Інформатор Гроші ділиться ними зі своїми читачами.

ОЦІНКА РОБОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ШМИГАЛЯ

За 5-бальною шкалою роботу Президента України в середньому оцінили на 2,81 бала. На «5 балів» роботу Володимира Зеленського оцінюють 13% українців, на «4 бали» її оцінили 24,8% українців. Середньо роботу президента оцінили 21,1% опитаних, а вкрай незадоволені Володимиром Зеленським оцінку в 1 бал – 28,6% опитаних (12,4% йому поставили «двійку). Тобто задоволені роботою президента 37,8%, а незадоволені 41%.

Оцінку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля оцінили в середньому на 2,37 бали. Оцінку «5» йому поставили 3,1% опитаних українців, а «4» ще 16,8% громадян. Незадоволені роботою глави уряду 50,9% опитаних українців.

Роботу Кабінету Міністрів у середньому оцінили на 2,3 бала. Дуже задоволені їй 1,9% українців, скоріше задоволені – 16,1% громадян. Незадоволені роботою Кабміну 54% українців.

Роботу поліції оцінили в середньому на 2,24 бали. Повністю задоволені їй 3,1% громадян, скоріше задоволені 7,5% громадян. «Трійку» поставили 32,9% українців, стільки ж поставили «одиницю». Також швидше негативно поліцію оцінили 23,6% громадян. Задоволені роботою поліції 10,6% українців, незадоволені – 56,5%.

Рейтинг патрульної поліції трохи вище – 2,58 бала. З них 7,5% максимальних оцінок і 14,9% «четвірок». Незадоволені її роботою 42,2% українців, а задоволені 22,4%.

Головам облдержадміністрацій повністю довіряють 9,9%. На «четвірку» їх роботу оцінили 13,7% українців. Середній бал – 2,6 з 5. Незадоволені роботою обладміністрацій 44,1% українців.

Рейтинг схвалення роботи обласних рад становить 2,63 бали. Тут 7,5% повного схвалення і 18,6% часткового схвалення. Не схвалюють роботу облрад 41,6% опитаних громадян.

Зате діяльність мерів міст в середньому оцінюють на 3,13 балів. Схвалюють повністю роботу мерів у своїх містах 24,2% опитаних українців, і ще 17,4% частково схвалюють. А ще 32,3% громадян не подобається, як працюють мери.

Роботу міських/сільських рад оцінюють в середньому на 2,58 балів. Повністю схвалюють її 11,8% респондентів, частково схвалюють 13,7% українців. Незадоволені роботою міськрад/сільрад 47,8% жителів України.

Що цікаво, найвищу оцінку жителі України ставлять мерам міст або сільським головам. Ця тенденція повторюється досить часто.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ НАЙБІЛЬШЕ ХВИЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ

У населених пунктах українців найбільше хвилюють проблеми доріг (54%), стан вулиць (44,7%), внутрішня будинкова інфраструктура (43,5%), відсутність роботи (34,2%), вартість комунальних послуг (31,1%), перейменування населених пунктів і вулиць (29,2%), наявність місця для паркування (26,7%), безпека і охорона правопорядку (10,6%), корупція на місцевому рівні (8,7%).

ДОВІРЯЮТЬ СТАТИСТИКОЮ COVID-19

34,2% не довіряють офіційною статистикою Моз щодо кількості випадків COVID-19 в Україні, оскільки вважають дані завищеними. 20,5% не довіряють статистикою і вважають офіційні дані заниженими. 14,9% частково довіряють цим даним і 18,6% людей повністю довіряють таким даними. Ще 8,1% вагалися з відповіддю.

ЯК ЗМІНИЛАСЯ РОБОТА З-ЗА КАРАНТИНУ

Для 34,8% опитаних з-за карантину в роботі нічого не змінилося – працюють як раніше. Перевели на дистанційну роботу 12,4% опитаних, а 10,6% відправили у відпустку за свій рахунок. У 5% скоротили робочий графік, а 3,1% опитаних звільнили, ще 1,9% відправили в оплачувану відпустку. З квітня більше людей почали виходити на роботу і менше сидіти вдома.

Дослідження проводилося 10-12 липня по телефону. Вибірка репрезентує все доросле населення України за основними соціальне-демографічними характеристиками (крім жителів тимчасово окупованих територій ОРДЛО і Криму). Всього опитано 1 000 осіб.