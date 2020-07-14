Крайне редко встречается дружба котов с белками, но, если уж это случилось, кому-то придется проявить терпение.

На видео, которое собрало десятки восторженных комментариев в YouTube, домашняя белка взобралась на своего товарища и всячески мешает ему отдыхать.

Дело в том, что белки весьма активны по своей природе, и котам приходится смиряться с бурной деятельностью грызунов.

Пользователи предположили, что белка возомнила себя парикмахером: «Сделала боевой начес хаера в итоге», «Личный стилист». Правда, некоторые считают, что действия белки больше похожи на массаж: «У кота остеохондроз, и он белку использует как массажиста».